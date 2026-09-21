Biznis i politika
Pad cijene nafte skriva novi rizik: Dizel bi mogao poskupjeti hranu
21. rujna 2026.
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Nafta i plin pojeftinjuju zbog nade u deeskalaciju, ali poremećaji opskrbe gorivom prijete poljoprivredi i tržištu hrane
Glavna vijest proteklog tjedna bilo je povećanje kamatnih stopa američke središnje banke. Fed je referentnu stopu povećao za 0,25 postotnih bodova, na raspon od 3,75 do četiri posto, što je bilo prvo povećanje u posljednje tri godine.
Projekcije članova Feda upućuju na najmanje još jedno povećanje do kraja godine, a tržišta terminskih ugovora pripisuju takvom potezu vrlo visoku vjerojatnost. Dio analitičara, među kojima je Bank of America, očekuje i dva dodatna povećanja.
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