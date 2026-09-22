Snoopy je star 75 godina, a relevantniji je od mnogih influencera

Slavni bigl jedan je od najjačih brendova iz popularne kulture. Ima vlastitu garderobu, proizvode, vojsku obožavatelja i vrijednost preko milijardu dolara

Kad imate školarca, u jednome trenutku počnete osjećati svojevrsno olakšanje kad u moru likova za koje nikada prije niste čuli, od Lolica i Kuromija do squishyja različitih boja i veličina, zapazite poznatu njušku: Snoopyja. Taj najpoznatiji bigl na svijetu lani je navršio punih 75 godina, a ovih ga se dana može vidjeti i na njujorškoj izložbi 'Snoopy in Style NYC' koja odaje počast njegovu liku i djelu, ali i bogatim modnim suradnjama. Na velikoj izložbi (koju većina nas, nažalost, nije u prilici pogledati uživo) Snoopy će se pojaviti u različitim odjevnim kombinacijama, i to luksuznih modnih brendova, ali i 'kulerskih' dizajnerskih imena ulične mode.

Tako ga se, recimo, kako prenosi platforma Highsnobiety, može pronaći odjevenog u Amirijevo odijelo, u minijaturnoj verziji jakne New York Knicksa koju je ručno izradio Jeff Hamilton, u kompletu od samta modne kuće BODE ili pak s naočalama koje bi bez problema mogao nositi neki dobro odjeveni klinac iz Brooklyna, a zatim ga, samo nekoliko koraka ili nekoliko tisuća kilometara dalje, pronaći na plišancu, šalici, torbi, kozmetičkom proizvodu ili majici.