Tri investicije mijenjaju turizam Bjelovarsko-bilogorske županije

Wellovar, Rovišće i Daruvarske toplice donose nove bazene, wellness, sport i smještaj te stvaraju temelje za cjelogodišnji turizam

Daruvarske toplice

Zajednički nazivnik nisu tek bazeni i wellness, nego stvaranje cjelogodišnje ponude koja istodobno može služiti lokalnom stanovništvu, domaćim gostima, sportašima i sve zanimljivijem tržištu zdravstvenog i wellness turizma. Pri planiranju i osmišljavanju ovih kapitalnih projekata išlo se za temeljnom idejom: Kontinentalni turizam ima jednu veliku prednost koju Hrvatska još uvijek ne koristi dovoljno: ne mora čekati ljeto.

Dok se najveći dio turističkog prometa i dalje koncentrira na obalu i nekoliko mjeseci visoke sezone, zdravstveni, wellness, sportski i rekreacijski sadržaji mogu stvarati potražnju gotovo cijele godine. Upravo u tom smjeru ide investicijski ciklus koji se odvija u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. A ova tri projekta pritom imaju različite uloge.

Daruvar već ima poznatu tradiciju lječilišnog turizma i sada je podiže na višu razinu. Bjelovar s Wellovarom praktički gradi novu termalnu destinaciju, dok Rovišće u Predavcu razvija model koji bazene i wellness spaja sa sportom, hotelom i rekreacijom.

TERME WELLOVAR

Wellovar: Bjelovar ulazi na tržište termalnog turizma

Najveća pojedinačna investicija je Wellovar u Velikom Korenovu, sedam kilometara od središta Bjelovara. Projekt vrijedan gotovo 42 milijuna eura u završnoj je fazi, a kompleks će imati deset unutarnjih i vanjskih bazena.

Rovisce gradiliste

No Wellovar je zanimljiv upravo zato što nije projektiran samo kao još jedno mjesto za kupanje. U kompleks je uključen olimpijski bazen projektiran prema standardima za velika plivačka natjecanja, čime Bjelovar dobiva infrastrukturu koja može privući sportske klubove, pripreme i natjecanja. Potvrđeno je i da će se koristiti geotermalna voda s dubine oko 500 metara, temperature oko 32 °C, zajedno sa solarnom energijom.

TERME WELLOVAR

Time termalna voda postaje više od turističkog proizvoda – postaje dio energetskog modela velikog objekta. Poslovne projekcije Wellovara računaju na 180 do 200 tisuća posjetitelja godišnje bez većih hotelskih kapaciteta, što pokazuje da se projekt od početka ne oslanja samo na lokalno tržište, nego računa i na snažan priljev gostiju iz Zagreba i šire regije.

To znači da nakon otvaranja počinje važniji dio projekta: dokazivanje njegove tržišne održivosti. A upravo je položaj jedan od najvećih potencijalnih aduta Wellovara.

WELLOVAR

Zašto je Zagreb važan gotovo koliko i Bjelovar

Bjelovar je cestovno udaljen približno 80 kilometara od Zagreba, a daljnjim razvojem brze ceste vrijeme putovanja trebalo bi se dodatno smanjiti. Za termalni i wellness proizvod to je iznimno važno jer velik dio tržišta ne čine samo klasični turisti koji rezerviraju sedmodnevni odmor.

Tu su jednodnevni gosti, obitelji, parovi koji traže wellness vikend, umirovljenici, rekreativci, sportski klubovi i poslovni gosti. Takav model već desetljećima funkcionira u razvijenim europskim termalnim destinacijama.

Therme Erding nalazi se četrdesetak kilometara od Münchena i svega desetak minuta od njegove zračne luke, a termalnu ponudu kombinira s obiteljskim sadržajima, wellnessom, hotelom, gastronomijom i velikim vodenim parkom. Austrijski Therme Laa sličnu logiku primjenjuje u odnosu na Beč: termalni resort udaljen je oko sat vremena od austrijske metropole, a gostu nudi termalni dan, wellness i hotelski boravak.

Poanta usporedbe nije u tome da Bjelovar treba kopirati Erding ili Laa. Razmjeri projekata i tržišta bitno su različiti. No jednako tako veliki grad u blizini može biti stalni generator gostiju ako je termalni proizvod dovoljno blizu za jednodnevni dolazak, ali dovoljno sadržajan da gosta nagovori na noćenje. U slučaju Bjelovara taj veliki grad je Zagreb.

Rovišće: devet milijuna eura za spoj bazena, sporta i hotela

SRC ROVISCE

U Predavcu na području Općine Rovišće, završava se se Sportsko-rekreacijski centar, investicija čija se aktualna vrijednost procjenjuje na gotovo devet milijuna eura, dok je za projekt osigurano gotovo šest milijuna eura bespovratnih EU sredstava. Projekt je zamišljen kao hotel s četiri zvjezdice i 21 sobom, a uključuje vanjski bazen, višenamjensku dvoranu, nogometni teren, dva padel terena, trim staza, fitness/street workout i pickleball.

SRC PREDAVAC

Upravo smještaj mijenja ekonomsku logiku projekta. Bazen sam po sebi prvenstveno generira lokalne i jednodnevne posjete. Hotel, sportski tereni i dvorana omogućuju prodaju višednevnih sportskih priprema, kampova, turnira, team buildinga i aktivnih vikenda. Za malu općinu to je značajna promjena. Projekt nije važan samo zbog turista. Lokalna djeca dobivaju mjesto za učenje plivanja, stanovnici infrastrukturu za sport i rekreaciju, a lokalni proizvođači potencijalni novi kanal za plasman proizvoda kroz hotel i ugostiteljstvo. To je možda i najbolji primjer dvostruke vrijednosti ovakvih investicija: turistička infrastruktura istodobno postaje infrastruktura kvalitete života stanovnika.

Daruvar je napravio veliki iskorak od klasičnih toplica prema modernom medical wellnessu

DARUVARSKE TOPLICE

Daruvarske toplice ne moraju moraju graditi identitet termalne destinacije – one ga već imaju. Njihov najveći izazov bio je modernizirati postojeći proizvod i približiti ga očekivanjima današnjeg gosta.

U najveću investiciju u novijoj povijesti ustanove uloženo je više od 20 milijuna eura, od čega više od 13,2 milijuna iz europskih sredstava kroz NPOO. Obnovljeno je 77 postojećih smještajnih jedinica i dodano 13 novih soba, a izgrađeni su novi bazeni s masažnim zonama, wellness, rekreacijsko-turistički centar i multifunkcionalna sportska dvorana. Ponuda je proširena slanom sobom, kriokomorom, barokomorom i sadržajima za senzornu relaksaciju, ali možda je marketinški najzanimljiviji detalj pokušaj razvoja proizvoda koji se izravno vežu uz lokalni identitet. Među njima su pivske i hrastove kupke, pri čemu Daruvarske toplice hrastovu kupku predstavljaju kao vlastiti autentični proizvod.

Daruvarske toplice

Upravo takvi detalji mogu biti zanimljivi kod prezentiranja ponude i pokušaja privlačenja gostiju na zahtjevnom međunarodnom wellness tržištu na kojem bazen, sauna i masaža više nisu dovoljni za odabir destinacije.

Zdravstvo, wellness i turizam više nisu tri odvojena proizvoda

Moderni zdravstveni turizam sve se manje može svesti samo na klasično liječenje ili rehabilitaciju. Hrvatski regulatorni okvir razlikuje medicinske usluge, lječilišne usluge i medical wellness. Potonji povezuje preventivne, zdravstvene i terapijske postupke s programima usmjerenima na očuvanje zdravlja i kvalitete života. Upravo zato je Daruvar važan kao zdravstveno sidro cijele priče, dok Wellovar i Rovišće proširuju regionalnu bazu prema wellnessu, rekreaciji i sportu.

Daruvarske toplice

Slična evolucija vidljiva je u uspješnim srednjoeuropskim termalnim destinacijama. Terme Olimia u Sloveniji tijekom desetljeća su uz termalnu vodu razvile hotele, wellness, obiteljske sadržaje, gastronomiju i rekreaciju. Austrijske Terme Laa povezuju termalni kompleks s hotelom i premium Silent Spa konceptom. Uspješni primjeri poput austrijskog Therme Laa i slovenskih Termi Olimia pokazuju da termalna voda sama po sebi nije dovoljna – konkurentan cjelogodišnji proizvod nastaje tek kada se povežu wellness, smještaj, gastronomija, rekreacija i sadržaji za različite skupine gostiju. Upravo u tom smjeru ide i novi investicijski ciklus Bjelovarsko-bilogorske županije, uz dodatnu prednost velikog zagrebačkog tržišta na relativno maloj udaljenosti.

TERME BJELOVAR

Pravi posao tek kreće nakon otvorenja

Ulaganja od 70 milijuna eura vrijedna tri projekta, ozbiljan su kapitalni zahvat za jednu kontinentalnu županiju. No izgradnjom bazena, hotela i wellnessa posao zapravo nije završen. Tek tada počinje tržišni dio o čijem će uspjehu ovisiti i marketinška strategija.

Wellovar mora izgraditi prepoznatljiv brend i opravdati očekivani broj posjetitelja. Rovišće mora pronaći održiv model upravljanja kompleksnim objektom koji istodobno uključuje sport, hotelijerstvo, bazene i ugostiteljstvo. Daruvarske toplice moraju kapitalizirati desetljeća zdravstvene tradicije i novu infrastrukturu kroz proizvode veće dodane vrijednosti i snažniji izlazak prema inozemnim tržištima. No i tu postoji zajednička prilika za marketinško planiranje i komunikacijsku strategiju izlaska na tržište.

TERME WELLOVAR

Umjesto da se tri projekta promatraju kao tri zasebna bazenska kompleksa, Bjelovarsko-bilogorska županija planira ih kontinuirano u slijedećem razdobolju komunikacijski povezivati s postojećom ponudom Daruvara, Bjelovara i Bilogore – vinima, gastronomijom, ruralnim turizmom, biciklizmom i prirodom. Za domaćeg gosta to znači mogućnost jednodnevnog izleta ili vikenda relativno blizu Zagreba. Za stranog gosta ova županija može postati dostupna kontinentalna destinacija u kojoj se nekoliko dana mogu kombinirati wellness, rehabilitacija, sport, lokalna gastronomija i ruralni sadržaji koja će kvalitetom i povoljnijom cijenom od razvikanih stranih wellness odredišta opravdati dolaske.

Bjelovarsko-bilogorska županija ne dobiva samo tri nova ili obnovljena kompleksa, nego i vrhunsku infrastrukturu iz koje planira kvalitetno kreirati cjelogodišnji turistički proizvod i priliku da se na karti kontinentalnog turizma počne natjecati jedinstvenim sadržajem.

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