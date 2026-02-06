Sindikati žele novog vlasnika Gredelja, prihvatljiv im je Majetić

Posla za Gredelj ima, no činjenica je da Uprava već dulje vrijeme odbija ugovarati nove poslove, tvrdi predsjednik URSH-a

Ako sadašnji vlasnik Tvornice željezničkih vozila Gredelj, slovačka Tatravagonka, nema interesa za nastavak proizvodnje, neka pronađe novog investitora, poručili su sindikalni predstavnici na današnjoj konferenciji za medije. Novinare su pozvali kako bi im predočili svoj stav povodom odluke koja je posljednjih dana snažno odjeknula u javnosti – gašenja proizvodnje u jednoj od većih industrijskih kompanija u Zagrebu.

Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske, podsjetio je da je TŽV Gredelj izašao iz stečaja 2021., nakon devet dugih godina izuzetno teškog stečajnog postupka. – Postavlja se legitimno i opravdano pitanje kako je Gredelj mogao preživjeti dugotrajan i iscrpljujući stečaj, a sada u objektivno povoljnim tržišnim i gospodarskim okolnostima navodno više ne može poslovati – kazao je Rajković.

Kakve su bile nakane?

Podsjetimo, Uprava kompanije odluku o gašenju proizvodnje opravdava teškom situacijom na tržištu željezničkog prijevoza zbog čega je opala potražnja za teretnim vagonima. Zbog toga namjerava ugasiti proizvodnju do lipnja ove godine. Rajković je kazao kako je jučer objavljena odluka o zbrinjavanju prema kojoj će gotovo svi od preostalih 300-tinjak radnika dobiti otkaze.

Sindikat je već ranije upozoravao kako Gredelj nije trebao otići u stečaj, kao što ni danas ne postoji opravdan razlog za gašenje proizvodnje. – Posla za Gredelj ima, no činjenica je da Uprava već dulje vrijeme odbija ugovarati nove poslove ili postojeće kapacitete staviti u punu funkciju – naglasio je Rajković dodavši kako se dio ugovorenih poslova prenio u druge kompanije unutar Tatravagonkine grupacije.

Gredelj je donedavno imao ugovore s austrijskim Innofreightom o proizvodnji tisuću vagona, no navodno je taj ugovor prekinut. Sindikati nisu upoznati sa stanjem ugovora, kazao je Rajković. Prema njegovim saznanjima, matična Tatravagonka poslovno dobro stoji, nedavno su otvorili tvornicu u Mađarskoj. S druge strane, ranije je Gredeljevu sudbinu već doživjela njihova tvornica u Njemačkoj i Poljskoj.

– Opravdano sumnjamo u ispravne nakane vlasnika. Kompaniju su jeftino kupili, za 45 milijuna eura, a samo zemljište vrijedi značajno više. Je li to bio plan od početka, ne znamo, ali sve vodi ka tom zaključku – naglasio je Rajković.

Suvlasnik Tatravagonke Ivan Petriček u petak je medijima izjavio kako do potpunog gašenja proizvodnje neće doći, no Rajković kaže kako odluka o prestanku i dalje visi na oglasnoj ploči. – Osim toga, Petriček je sam sebe demantirao već u idućoj rečenici kazavši kako će svi radnici biti zbrinuti – dodao je šef URSH-a.

Rajković je najavio kako će sindikati pokucati na sva vrata na koja mogu jer je rješenje u nalasku novog investitora koji će učiniti ono što su Slovaci na početku najavljivali, uložiti u modernizaciju proizvodnje i dodatno zapošljavanje. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u četvrtak je izjavio kako proizvodnja neće biti potpuno ugašena, a interes za Gredelj javno je izrazio i Vjekoslav Majetić, osnivač kompanije Dok-Ing.

Radnici će se snaći

– Pažljivo slušamo što se govori, ali ako sve ostane samo na riječima, to nije rješenje. Pozivamo sve zainteresirane investitore da se jave, ali i Vladu – kazao je Rajković. Inače, Majetić je još prilikom stečaja bio zainteresiran za Gredelj, ali je država, tadašnji vlasnik, izabrala ponudu Slovaka. Majetić je sindikatima tada bio prihvatljiv, a bio bi i sada, može se neslužbeno čuti.

Sindikalni povjerenik u Gredelju, Tihomir Bijader, otkrio je kako je sve krenulo nizbrdo nakon odlaska Petričeka s čelnog mjesta Gredelja. – Nakon njega došli su slovački predstavnici i tada su krenula kola nizbrdo. Dok je Petriček bio tu, posao je išao, nije bilo nikakvih naznaka o smanjenju posla, govorilo se samo o povećanju njegova opsega – istaknuo je Bijader.

Petriček je, kako kaže Bijader, izričito protiv odluke većinskog vlasnika da se proizvodnja ugasi. – Radnici će naći posao, to su ljudi s dugogodišnjim iskustvom i stručnošću. Problem je opstanka ove firme, prve u svijetu koja je proizvela aluminijski vlak. Bilo je uspona i padova, ali zatvaranje proizvodnje je bez presedana – istaknuo je sindikalni povjerenik.

Kompanija pred zidom čeka spasitelja.