Tvrtke i tržišta
Slavica u Upravi Studenca, promjena u nadzoru Imperiala Riviere
4. veljače 2026.
foto
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Ivan Slavica imenovan je članom Uprave i glavnim operativnim direktorom za komercijalne poslove u Studencu umjesto Rafala Cieslakowskog.
U svojoj novoj ulozi Ivan Slavica bit će odgovoran za komercijalnu strategiju Studenca te upravljanje asortimanom i nabavom. Također, usredotočit će se na jačanje dugoročnih partnerstava s dobavljačima te podršku daljnjem razvoju centralizirane logistike unutar rastuće distribucijske mreže Studenca, čime će pridonijeti još boljem korisničkom iskustvu u trgovinama.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci