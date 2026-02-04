Slavica u Upravi Studenca, promjena u nadzoru Imperiala Riviere

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Ivan Slavica imenovan je članom Uprave i glavnim operativnim direktorom za komercijalne poslove u Studencu umjesto Rafala Cieslakowskog.

U svojoj novoj ulozi Ivan Slavica bit će odgovoran za komercijalnu strategiju Studenca te upravljanje asortimanom i nabavom. Također, usredotočit će se na jačanje dugoročnih partnerstava s dobavljačima te podršku daljnjem razvoju centralizirane logistike unutar rastuće distribucijske mreže Studenca, čime će pridonijeti još boljem korisničkom iskustvu u trgovinama.