Skeniranje osobne za kupnju alkohola online: trgovce brinu troškovi

Novi zakon traži tehničku provjeru identiteta kupaca alkohola na internetu, što je potaknulo raspravu o privatnosti, troškovima i usklađivanju tehničkog rješenja

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovini, koji je Ministarstvo gospodarstva uputilo u javno savjetovanje, uvodi stroža pravila za online prodaju alkohola i značajno mijenja način kupnje putem interneta.

Prema prijedlogu, trgovci će morati implementirati tehničko rješenje koje omogućuje automatizirano očitavanje strojno čitljive zone identifikacijskog dokumenta. Ako kupac odbije takvu provjeru, prodaja se neće moći realizirati. Time se odgovornost za provjeru punoljetnosti prebacuje s dostave na sam trenutak online kupnje. Dosadašnja praksa, u kojoj se provjera uvelike svodila na formalnu izjavu kupca da je stariji od 18 godina, time se praktički ukida.

No, ključna pitanja tek se otvaraju: kako će se takav sustav provoditi u praksi, tko će definirati standarde i koliko će implementacija koštati trgovce.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) poručuju da podržavaju predložene izmjene, ali upozoravaju da način na koji je prijedlog postavljen ostavlja niz nejasnoća koje bi mogle otežati njegovu provedbu.