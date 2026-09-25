Studenac bi se mogao rasprodavati u dijelovima od kojih je sastavljen

Prodaja cijele kompanije zasad je malo izgledna, a vlasniku preostaju restrukturiranje, dokapitalizacija ili gubitak kontrole

Samo devet dana prije nego što je Studenac podnio prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, u kompaniju je stigao novi glavni financijski direktor (CFO) i član Uprave Mikołaj Chruszczewski. Iz kompanije je tada poručeno da njegovo imenovanje dolazi u trenutku kada Studenac ulazi u novu fazu poslovanja, u kojoj će se više usmjeriti na potpuno iskorištavanje potencijala izgrađenog formata i mreže, unapređenje poslovanja te stvaranje dugoročne vrijednosti za zaposlenike, kupce, dobavljače i ostale partnere.

Studenac je 23. rujna objavio da je, zbog problema s podmirivanjem obveza i nemogućnosti dogovora o produljenju kreditnih aranžmana, podnio prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Dan poslije računi kompanije bili su blokirani.

Takav slijed događaja otvorio je pitanje je li dolazak Chruszczewskog bio priprema za financijsko restrukturiranje. Na poziciji CFO-a zamijenio je Michała Halwu, koji je u Studencu proveo više od šest godina, a iza njega je iskustvo upravo u područjima koja su kompaniji sada ključna: refinanciranju, poslovnim transformacijama, složenim transakcijama i izlascima investitora.

Iskustvo koje Studencu sada može biti presudno

Chruszczewski je tijekom karijere obnašao izvršne i upravljačke funkcije u kompanijama Larq, Scan Med, Inelo i Displate, a ranije je bio i dio tima Enterprise Investorsa. Bavio se poboljšanjem poslovnih rezultata, refinanciranjem i poslovnim transformacijama te sudjelovao u procesima izlaska investitora.

Posebno se izdvaja njegova funkcija financijskog direktora Inelo Grupe u vrijeme kada je ta kompanija prodana Eurowagu u transakciji vrijednoj do 306 milijuna eura. Takvo iskustvo moglo bi biti važno Studencu, kojemu prioritet više nije širenje mreže, nego stabilizacija likvidnosti, nastavak poslovanja i očuvanje što većeg dijela vrijednosti kompanije.