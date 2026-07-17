Ponuda poslovnih nekretnina usko grlo za pola milijarde eura godišnje

Prinosi na kvalitetne komercijalne objekte u Hrvatskoj dosežu do osam posto, a najviše ih nedostaje u segmentu moderne logistike

Ulaganja institucionalnih financijskih investitora u komercijalne nekretnine dobivaju na zamahu, kako u svijetu, tako i na ovdašnjem tržištu, čiji su glavni minusi manja likvidnost i slabija ponuda. Zadnju takvu transakciju objavio je InterCapital Real Estate, čiji je fond Alfa preuzeo stopostotno vlasništvo nad zagrebačkim trgovačkim centrom Avenue Mall. Uz njega, InterCapitalov fond preuzeo je i pripadajuću poslovnu zgradu Avenue Centar. Sa 100 milijuna eura vrijednosti, ovo je do sada najveća akvizicija tog fonda.

Podsjetimo, tijekom prošle godine ovaj otvoreni investicijski fond preuzeo je udjel u splitskom City Centru One, a nedugo zatim i poznati riječki hotel Bonavia. Kako je Lider ranije pisao, već u prvom kvartalu poslovanja fond je ostvario prinos iznad 2,5 posto, što na godišnjoj razini prelazi 10 posto prinosa, iznad ranije predviđenih osam do devet posto. Uz domaće ulagače, za ovdašnje nekretnine zainteresirani su i stranci, poput češke investicijske kompanija DRFG koja je lani preuzela trgovačke centre u Varaždinu i Rijeci.

U komercijalne nekretnine pojačano se upuštaju i obvezni mirovinski fondovi. Tako je krajem prošle godine odjeknula vijest da je uz InterCapitalov fond u vlasništvo splitskog trgovačkog centra ušla i tvrtka RMF Re u vlasništvu Raiffeisen društva za upravljanje mirovinskim fondovima. Taj je mirovinac tako stekao četvrtinu udjela u splitskom City Centru za 26,3 milijuna eura.

Zreliji, ali i manje razvijeni

Posljednje dostupno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) iz svibnja pokazuje da su ulaganja u nekretnine dosegla 176,5 milijuna eura. U odnosu na godinu dana ranije, vrijednost nekretninskih ulaganja mirovinaca veća je za 29 posto. Ipak, ova stavka i dalje je zanemariva u ukupnoj imovini mirovinskih fondova koja teži 28,3 milijarde eura – nekretnine zauzimaju tek 0,6 posto udjela. Može se reći da hrvatsko tržište komercijalnih nekretnina postupno ulazi u zreliju fazu, premda je i dalje manje razvijeno, manje aktivno i manje likvidno od tržišta zapadne i srednje Europe, komentirao je za Lider Ivan Laljak, voditelj investicijskih transakcija u Colliersu.