Hrvatski Trade Air unatoč krizi ostvaruje rekordne prihode

Domaći avioprijevoznik u prvih šest mjeseci bilježi 25,2 milijuna eura prihoda, a vlasnik Marko Cvijin do kraja godine očekuje još 30

Slijedi nam još jedna kompanija – Trade Air u vlasništvu Marka Cvijina – kojoj možemo dodijeliti epitet 'bombončić', poput nekoliko njih prije. Lani je pokazala da se i u ovako teškim vremenima može uspješno poslovati, a rezultati u prvih šest mjeseci, unatoč još težoj geopolitičkoj situaciji, ohrabruju.

Kompaniju je osnovao Markov otac Mihajlo Cvijin, nekadašnji pilot Transadrije i JAT-a, u travnju 1994., a prvi angažman bio je u svibnju 1995. (cargo-let za Bergamo). Sina Marka, koji je nakon smrti oca 2018. preuzeo kompaniju, 'zarazio' je letenjem, a upravo je u studenome te godine Trade Air osvojio priznanje 'Zlatna kuna' za najbolju tvrtku srednje veličine u Hrvatskoj.