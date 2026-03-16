Tehnika smanjuje kapital i ide u dokapitalizaciju do 3,9 milijuna eura

Tvrtka planira izdati do 390.000 novih dionica. Ako se sve upišu, broj dionica porast će s 189.460 na 579.460.

Građevinska tvrtka Tehnika sazvala je izvanrednu glavnu skupštinu za 27. travnja 2026. na kojoj će dioničari odlučivati o paketu mjera financijskog restrukturiranja, uključujući smanjenje temeljnog kapitala, pokriće gubitaka i dokapitalizaciju.

Prema objavljenom pozivu, društvo je na kraju 2025. godine imalo ukupni preneseni gubitak iz ranijih razdoblja od 41,54 milijuna eura, dok zakonske rezerve iznose 1,13 milijuna eura. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se te rezerve iskoriste za djelomično pokriće gubitaka, nakon čega bi preostali akumulirani gubitak iznosio 40,41 milijun eura.

Istodobno, predloženo je i pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala društva. Trenutačni temeljni kapital Tehnike iznosi 22,55 milijuna eura i podijeljen je na 189.460 redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 119 eura, a u cijelosti je uplaćen.

Prema prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, kapital bi se smanjio za 20,65 milijuna eura, na 1,89 milijuna eura, radi djelomičnog pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja. Smanjenje bi se provelo smanjenjem nominalne vrijednosti svake dionice sa 119 eura na 10 eura, dok bi broj dionica ostao isti, 189.460. Nakon tog postupka preostali akumulirani gubici društva iznosili bi oko 19,75 milijuna eura.

Dokapitalizacija za postojeće dioničare

Nakon smanjenja kapitala, Tehnika planira i dokapitalizaciju. Predloženo je povećanje temeljnog kapitala za najviše 3,9 milijuna eura, izdavanjem do 390.000 novih redovnih dionica nominalne vrijednosti 10 eura po dionici. Ako bi se upisale sve nove dionice, broj dionica u društvu povećao bi se više nego dvostruko.

Nove dionice ponudit će se postojećim dioničarima uz očuvanje prava prvenstva upisa, a postupak dokapitalizacije provest će se u najviše tri kruga upisa. U prvom krugu dioničari će moći upisati nove dionice razmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu društva. U drugom i eventualnom trećem krugu moći će sudjelovati samo oni dioničari koji su sudjelovali u prvom krugu i koji su u upisnici naznačili da žele sudjelovati i u sljedećim fazama, pri čemu će moći upisivati dionice koje ostanu neupisane u prethodnom krugu.

Izdanje će se smatrati uspješnim ako se upiše i uplati najmanje 51 posto planiranog izdanja, odnosno najmanje 198.900 novih dionica.

Promjena sjedišta društva

Na dnevnom redu je i odluka kojom bi se dioničarima koji kroz upis novih dionica prijeđu prag za objavu ponude za preuzimanje omogućilo stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Takva iznimka obično se uvodi kada se očekuje da će jedan ili nekoliko postojećih dioničara kroz dokapitalizaciju značajno povećati svoj udjel u društvu, što otvara mogućnost i promjene kontrole nad kompanijom bez formalnog postupka preuzimanja.

Osim financijskih odluka, dioničari bi trebali potvrditi i izmjene Statuta, među ostalim i promjenu sjedišta društva na adresu Buzinski krči.

Izvanredna glavna skupština održat će se u hotelu Pullman Zagreb u Buzinu, a ako na sjednici ne bude potrebnog kvoruma, pričuvni termin zakazan je istoga dana, 27. travnja u 13 sati.