Zagrebačka banka predlaže dividendu od 1,27 eura

U 2025. godini grupa Zaba je ostvarila rezultat od 572 milijuna eura dobiti nakon oporezivanja, što je 2,9 posto više nego u 2024. godini

Zagrebačka banka objavila je na svojim internetskim stranicama, na stranicama Zagrebačke burze te u službenom Registru propisanih informacija Hanfe da predlaže Glavnoj skupštini isplatu dividende u iznosu od 1,27 eura po dionici.

Prema priopćenju banke, Glavna skupština se planira održati 27. ožujka 2026. godine, te se skupštini predlaže imateljima redovnih dionica ZABA-R-A donošenje odluke o isplati dividende iz neto dobiti banke ostvarene u 2025. godini, u navedenom iznosu. Pravo na dividendu, prema bančinom prijedlogu, imali bi dioničari upisani u depozitoriju SKDD-a na dan 16. travnja 2026. godine. Trgovina dionicom ZABA-R-A bez prava na isplatu dividende bit će dopuštena 15. travnja 2026. godine.

Lani je Glavna skupština Zagrebačke banke odlučila isplatiti dividendu od 1,40 eura po dionici svojim dioničarima. U 2025. godini grupa Zagrebačke banke ostvarila je rezultat od 572 milijuna eura dobiti nakon oporezivanja, što je 16 milijuna ili 2,9 posto više nego u 2024. godini.