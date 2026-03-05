Telemachova mobilna mreža proglašena najbržom u Hrvatskoj

Telemach bilježi i snažan tržišni rast, i to u svim segmentima – u fiksnoj i u mobilnoj mreži te među privatnim i poslovnim korisnicima

Ookla, globalni lider u testiranju brzine interneta, potvrdio je da Telemach Hrvatska trenutno ima najbržu i najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj. Priznanja 'Best Mobile Network' i 'Fastest Mobile Network' temelje se na milijunima testova koje su korisnici proveli putem Speedtest aplikacije tijekom druge polovice 2025. godine.

Titula najbolje mobilne mreže dodjeljuje se temeljem mjerenja performansi mreže kao što su brzina, latencija, pregledavanje interneta i video streaming, a nagrada za najbržu mobilnu mrežu mjeri propusnost i responzivnost mreže. Rezultat ukupnih performansi brzine kombinira mjerenje brzina preuzimanja i slanja podataka s metrikama latencije.

Osim toga, Telemach bilježi i snažan tržišni rast i to u svim segmentima, i u fiksnoj i u mobilnoj mreži te među privatnim i poslovnim korisnicima. Naime, treću godinu zaredom Telemach je ostvario najveći broj prijelaza korisnika iz drugih mreža, a trenutačno opslužuju više od 1,2 milijuna korisnika.

Taj rast vidljiv je i u poslovnom sektoru, gdje su im povjerenje ukazali veliki klijenti poput Končara, PBZ-a, Grada Zagreba i HAKOM-a.

20 posto povoljniji

Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, istaknuo je kako je ovo priznanje kruna četverogodišnjeg investicijskog ciklusa koji je u potpunosti transformirao mrežu.

– Dugo se smatralo da smo naslijedili 'legacy' mrežu koja je bila povoljna, ali s vidljivim zaostatkom u kvaliteti. Uložili smo golema sredstva kako bismo taj jaz premostili. Danas smo, prema neovisnim mjerenjima Ookle i Open Signala, dobili prvo mjesto u Hrvatskoj za najbolju mrežu i najbržu mobilnu mrežu, i to u samo četiri godine – izjavio je Ježina.

Adrian Ježina, Telemach Hrvatska

Dodao je i da taj uspjeh balansiraju optimizacijom poslovanja, jer s oko tisuću zaposlenih nude tarife i uređaje koje su u prosjeku 20 posto povoljniji od konkurencije na tržištu.

– Naša misija je najmoderniju tehnologiju učiniti dostupnom svima. Zato smo stvorili 5G ekosustav, nacionalno dostupnu 5G mobilnu mrežu, neograničene tarife i napredne 5G uređaje, a dokazano najbolju kvalitetu i iskustvo korištenja nudimo po vrlo pristupačnim cijenama – poručio je Ježina.

Širenje 5G i optike

Telemach je od dolaska na tržište povećao kapacitet mobilne mreže više od šest puta, a istovremeno je promet u mreži narastao za gotovo tri i pol puta. Također, Telemach danas 5G signalom pokriva preko 99 posto populacije. Paralelno s mobilnim uslugama, tvrtka širi i fiksnu mrežu, budući da je njihova optika dostupna za 330 tisuća kućanstava.

– Iznimno smo ponosni što je Ookla kao svjetski autoritet u mjerenjima mobilnih i fiksnih mreža potvrdio kvalitetu, stabilnost i brzinu naše mreže u praksi. Kontinuitet različitih međunarodnih priznanja jasan je dokaz koliko je napredna i pouzdana Telemachova mobilna mreže te da dosljedno ispunjavamo očekivanja naših korisnika – poručila je Danijela Bistrički Morović, članica Uprave i glavna direktorica za tehniku u Telemachu, a naglasila je i da nastavljaju s dugoročnim strateškim ulaganjima u infrastrukturu u svakom dijelu Hrvatske.