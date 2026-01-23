Krka kao simbol života, povezanosti i vječne snage prirode

Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života, idealna je početna točka za istraživanje, a omogućava i multimedijsko putovanje

Na zapadnom ulazu u Nacionalni park Krka, u mjestu Kistanje, nalazi se Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života, jedinstveni prostor koji na moderan, edukativan i interaktivan način prikazuje neprocjenjivu ulogu vode kako u prirodi tako i životu ljudi.

Smješten u neposrednoj blizini rimskoga vojnog logora Burnuma i veličanstvenog Manojlovačkog slapa, centar je idealna početna točka za istraživanje zapadnog i sjevernog dijela Parka, a posjetiteljima omogućava multimedijsko putovanje kroz svijet rijeke Krke, koja stoljećima oblikuje pejzaž i život ljudi na prostoru Šibensko-kninske županije.

Krka Vrelo života

Vrhunska multimedija u službi znanja i doživljaja

Kroz pet tematski zaokruženih interpretacijskih cjelina Centra i čak petnaest audiotočaka posjetitelji upoznaju prirodne, kulturne i povijesne fenomene vezane uz vodu, od njezine kemijske strukture i uloge u životu svih živih bića do specifičnih procesa poput nastanka sedre koja je stvorila sedam veličanstvenih Krkinih slapova. U digitalnim prikazima, koji proširenom stvarnosti, NFC tehnologijom, hologramskim sustavima, interaktivnim i podnim ekranima te drugim naprednim rješenjima obogaćuju edukativni sadržaj i čine ga pristupačnim i zabavnim, posjetitelji mogu uživati zahvaljujući podršci kompanije Telemach, tehnološkog partnera projekta.

– ​Telemach Hrvatska s ponosom podržava Nacionalni park Krka u njegovoj misiji očuvanja i promocije jednog od najvrjednijih prirodnih dragulja Hrvatske. Kombinacijom najmodernije tehnologije i poštovanja prema prirodi i tradiciji stvoreno je jedinstveno digitalno iskustvo koje objedinjuje inovaciju i očuvanje te je prikaz kako pravilno upariti prirodu s digitalnom transformacijom – istaknula je Marina Blažević, direktorica Telemachove poslovne prodaje.

Marina Blažević, direktorica Telemachove poslovne prodaje: – Kombinacijom najmodernije tehnologije i poštovanja prema prirodi i tradiciji stvoreno je jedinstveno digitalno iskustvo koje objedinjuje inovaciju i očuvanje

Među multimedijskim atrakcijama ističe se interaktivna karta Nacionalnog parka Krka, koja omogućuje dinamično istraživanje lokaliteta u parku. Osobito su dojmljivi animirani prikazi, od nastanka molekule vode i formiranja kanjona preko legendarne priče o Vilingradu pa sve do podzemne povezanosti rijeka Krke i Zrmanje i fascinantne čovječje ribice. Jedan od vrhunaca doživljaja je 3D projekcija filma o sedri, s animacijom koja prikazuje kompleksni proces njezina nastanka. Hologramski prikazi špiljskih vrsta i dobrog duha Krke daju dodatnu dimenziju edukacije i oduševljenja.

Osim digitalne baze podataka, u Centru postoje animirane projekcije o predstavnicima flore i faune, prikaz rasta lopoča i interaktivne igrice kao što su 'Uhvati ručak', 'Posadi stablo' i 'Nacrtaj vodotok', savršene za mlađe posjetitelje, ali i za sve one koji vole učiti putem igre.

Povijest, suživot ljudi i rijeke i prirodne zanimljivosti

Posebna pozornost posvećena je pričama o suživotu ljudi i rijeke Krke. Osim priče o gradnji hidroelektrane Krka na Skradinskom buku, koja je Šibenik učinila prvim gradom na svijetu s javnom rasvjetom na izmjeničnu struju, tu su i priče o brojnim srednjovjekovnim utvrdama podizanim duž riječnoga toka i o prirodnim zanimljivostima poput speleoloških objekata i endemskih vrsta koje ih nastanjuju.

Centar nudi i druge sadržaje koji izazivaju osjećaj posvemašnje povezanosti s prirodom, poput vodene projekcije slapova uz koju posjetitelji mogu zastati, udahnuti i osjetiti snagu vode koja teče kroz sve nas. Edukativne cjeline uključuju teme kao što su uloga planktona, važnost šuma, bioraznolikost i očuvanje okoliša.

Krka – vrelo života nije samo informativno, nego i duboko inspirativno iskustvo koje podsjeća na važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema vodi.