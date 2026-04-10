Tommy na burzi: najveći IPO u Hrvatskoj na čekanju

Investitori čekaju, tržište je spremno, ali geopolitički i ekonomski rizici odgađaju konačnu odluku o izlasku na burzu

Nema ništa jače od ideje kojoj je sazrelo vrijeme – izjavio je još u 19. stoljeću čuveni francuski književnik Victor Hugo. Prema svemu sudeći, Tomislav Mamić, Tommyjev stopostotni vlasnik, još važe je li sazrelo vrijeme za ideju da svoju kompaniju izvede na Zagrebačku burzu.

Početkom ožujka medijima se gromoglasno prenijela vijest, koju je objavio Jutarnji list, da su sve pripreme gotove i da je sve, osim konačne odluke, spremno da Tommy krene u IPO. Nešto više od mjesec dana nakon te vijesti iz splitske kompanije na naš upit je li odluka u međuvremenu donesena ne stižu 'ni pismo ni razglednica'.