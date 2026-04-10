Prvi stručni skup o podatkovnim centrima u regiji održava se u Zagrebu

Industrija koja pokreće digitalnu ekonomiju, o kojoj se u Hrvatskoj tek počinje govoriti, 12. svibnja dobiva svoju prvu veliku konferenciju

Rijetko tko razmišlja o tome što se događa u trenutku kada pošalje poruku, pokrene pretragu ili otvori mobilnu aplikaciju za plaćanje. No svaka od tih radnji prolazi kroz podatkovni centar – fizičku infrastrukturu bez koje digitalna ekonomija jednostavno ne bi funkcionirala.

Ta se infrastruktura u Europi razvija dosad neviđenim tempom: prema procjenama Europske udruge podatkovnih centara (EUDCA), kumulativna ulaganja u europske podatkovne centre u razdoblju od 2026. do 2031. mogla bi doseći 176 milijardi eura. Istodobno, tržište podatkovnih centara na razini Europe prema industrijskim analizama do 2030. raste na gotovo 100 milijardi dolara godišnje vrijednosti, uz dvoznamenkaste stope rasta.

Europa traži nove lokacije

Ono što čini ovaj trenutak posebno zanimljivim za Hrvatsku jest pomak kapaciteta izvan tradicionalnih europskih središta – Frankfurta, Londona, Amsterdama, Pariza i Dublina, poznatih pod kraticom FLAP-D. Ta tržišta suočavaju se s prezagušenošću energetske mreže, dugim rokovima za priključke i sve većim regulatornim ograničenjima.

Rezultat je da operatori i investitori sve više gledaju prema srednjoj i istočnoj Europi, a nordijske zemlje i južna Europa već bilježe rast potražnje veći od 100 posto.

Hrvatska više nije samo promatrač

Hrvatska u tom kontekstu ima ozbiljne adute – prema podacima Europske komisije, Hrvatska je među vodećim EU zemljama po usvajanju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima: 65,6 posto hrvatskih tvrtki upotrebljava AI, cloud ili analitiku podataka, znatno iznad europskog prosjeka od 54,6 posto.

No, dok je Poljska u samo dvije godine izgradila gotovo 200 megavata kapaciteta i jasno se pozicionirala kao regionalno čvorište, Hrvatska tek treba artikulirati svoju strategiju – od energetske infrastrukture i regulatornog okvira do kriterija odabira lokacija i investicijskih modela.

Croatian Data Center Summit

Upravo s ciljem pokretanja razgovora o ovoj temi, Hrvatska udruga data centara (HRDCA) organizira Croatian Data Center Summit 2026. – prvi veliki stručni skup u Hrvatskoj posvećen digitalnoj infrastrukturi, cloud-tehnologijama i podatkovnim centrima. Konferencija se održava 12. svibnja 2026. u zagrebačkom hotelu Esplanade i prvi put na jednom mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore, kreatore politika i tvrtke iz cijelog ekosustava podatkovnih centara.

Keynote na tom skupu održat će Vladimir Prodanović iz tvrtke NVIDIA, koji je u tvrtki na globalnoj razini zadužen za spremnost podatkovnih centara za velike GPU implementacije. Među govornicima su i Sylvie Le Roy iz datacenterHawka s pregledom europskog tržišta i pozicioniranja Hrvatske, Piotr Kowalski iz Poljske udruge podatkovnih centara (PLDCA) s konkretnim primjerom uspješne nacionalne strategije te Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze, s pogledom na investicijski potencijal sektora.

Gospodarska konkurentnost

Podatkovni centri odavno su prestali biti isključivo tehničko pitanje. Danas su oni infrastrukturni preduvjet gospodarske konkurentnosti – zemlje koje pravodobno razviju kapacitete i regulatorni okvir privlače ne samo operatore, već i širi ekosustav tehnoloških tvrtki, inženjerskih usluga i kvalificiranih radnih mjesta. Za Hrvatsku, koja ulaže gotovo 635 milijuna eura iz europskih fondova, i to samo računajući program puta u digitalno desetljeće EU-a, u digitalnu transformaciju, ovo je prilika koju sigurno ne treba propustiti.