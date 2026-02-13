U iščekivanju strateškog partnera Borovo rasprodaje nekretnine

Borovo ima nešto manje od 20 milijuna eura u nekretninama koje nisu namijenjene obavljaju poslovne djelatnosti te broji ukupno 69 trgovina

Nekadašnji vukovarski div Borovo ovoga je tjedna raspisao javni poziv za kupovinu nekretnine preko javne dražbe po početnoj cijeni od 48.500 eura. Riječ je o poslovnom prostoru u Križu na adresi Trg svetog Križa 4 te se prodaje kao cjelina, u zatečenom stanju po načelu 'viđeno-kupljeno', što isključuje sve daljnje prigovore kupca, navodi se na službenoj stranici Borova.

Dvanaesti je to javni poziv za kupnju nekretnina Borova u posljednjih godinu dana, a na pitanje o kupcima i postignutim iznosima za pojedine nekretnine iz te su nam kompanije u vlasništvu države poručili da nemaju praksu javno iznositi podatke.

No, potvrdili su nam da i nadalje planiraju prodaju neoperativne imovine, odnosno imovine koja nije u funkciji osnovne djelatnosti i od koje društvo nema operativne koristi. Pritom su naglasili da prodaja imovine ne utječe na zatvaranje trgovina te niti jedna trgovina nije zatvorena u svrhu prodaje nekretnina.

Naime, Borovo ima nešto manje od 20 milijuna eura u nekretninama koje nisu namijenjene obavljaju poslovne djelatnosti. Uz sve to, trenutno broji ukupno 69 fizičkih trgovina, a najveći udio prodaje i dalje se ostvaruje kroz fizičke trgovine, dok online prodaja bilježi kontinuirani rast.

Tvrtka je u 2024. uprihodila 13,38 milijuna eura što je povećanje od gotovo osam posto u odnosu na godinu prije te su poslovali s gubitkom od 1,46 milijuna eura što je 3,82 posto više nego u 2023. Prihodi Borova iz godine u godinu rastu, no raste i gubitak dok se broj zaposlenika smanjuje. Tako je recimo ova vukovarska kompanija 2020. zapošljavala čak 608 zaposlenika dok ih je u 2024. imala svega 439.

Dok čekamo poslovne rezultate za 2025. vratimo se na prodaju nekretnina. Iako su nam iz Borova priopćili da niti jedna fizička trgovina nije zatvorena u njihovoj masovnoj rasprodaji imovine, krajem prošle godine zadarski su se mediji raspisali kako je trgovina Borova u centru Zadra dobila novog vlasnika, iako se još uvijek ne zna o kome je riječ. Prodani prostor ukupne je veličine 190,45 kvadratnih metara te se prodao po cijeni od 1,4 milijuna eura, odnosno 7351 euro po kvadratu.

Prema uvjetima dražbe prilikom prodaje tog poslovnog prostora na Kalelargi Borovo još godinu dana ostaje zakupnik, a nakon isteka tih godinu dana mogla bi iseliti ili sklopiti drugačiji dogovor s novim vlasnikom. Sve u svemu, zanimljivo je pratiti što se događa s imovinom ove nekada velebne kompanije.

A zanimljivo bi trebalo biti i tijekom ove godine jer bi prema svim najavama Borovo trebao dobiti novog, kako ga nazivaju, inozemnog strateškog partnera. Naime, nakon što je prvi potencijalni partner odustao novi je dašak nade u oporavak stigao s interesom novog strateškog partnera u rujnu 2024. Kao novi strateški partner navodi se Eureka Investment Group čija je podružnica u Hrvatskoj osnovana 2023., a čiji su vlasnici iz Singapura.

Prema dostupnim podacima, Eureka Investment Group je multinacionalna kompanija čije poslovne aktivnosti obuhvaćaju međunarodno tržište nekretnina, globalnu trgovinu, tehnološki sektor, financijske usluge i zdravstveni sektor. Ta kompanija posluje u Australiji, Novom Zelandu, Aziji, SAD-u, ali i u Europi.

Kako smo već pisali u Lideru, država je unazad nekoliko godina Borovu pomogla odgađanjem otplate kredita u iznosu od 6,1 milijun eura podignutog kod Croatia banke i HBOR-a. Upravo takva jedna odgoda objavljena je u svibnju prošle godine kada je CERP, odnosno država, u zalog dao dionice Podravke i Hrvatskog Telekoma ukupne vrijednosti 12.299.317 eura.

Baš se u toj odluci navodi da se Borovo nalazi 'na području od posebne državne skrbi te da je Društvo drugi najveći poslodavac u Vukovaru…, da je u tijeku dubinska analiza Društva od strane Eureka Investment Group te da se provodi i probna proizvodnja za istog, a sve u cilju otklanjanja preduvjeta za pokretanje stečajnog postupka'. Pitanje o strateškom partneru postavili smo i Borovu iz kojeg su nam poručili da su i dalje u pregovorima.

- Zbog potpisanog ugovora o povjerljivosti informacija, društvo u ovom trenutku nije u mogućnosti iznositi detalje pregovora u javnost – poručili su nam iz Borova.