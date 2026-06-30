Koliko digitalne platforme stvarno plaćaju poreza u Hrvatskoj?

Bolt i Uber u hrvatskim poreznim bilancama izgledaju kao mali lokalni uredi s porezom na dobit od tek nekoliko desetaka tisuća eura

Javne rasprave o poslovanju tehnoloških platformi u Hrvatskoj dobile su novi politički zaokret nakon što je saborski zastupnik Marin Miletić javno prozvao digitalne gigante. Miletić je iznio tezu da te kompanije zakidaju proračun, pri čemu je ukupni iznos neplaćenih poreza i doprinosa procijenio na čak dvjesto milijuna eura.

Ta je brojka vjerojatno pretjerana, ali je otvorila pitanje koje se sve češće postavlja: kako je moguće da su porezi koje u Hrvatskoj plaćaju globalne platforme toliko mali u odnosu na njihovu stvarnu vidljivost na tržištu? Tisuće automobila s oznakama Bolta i Ubera svakodnevno voze hrvatskim cestama, no u službenim financijskim izvještajima njihove hrvatske tvrtke izgledaju više kao mali lokalni uredi nego kao kompanije kroz koje prolazi velik dio domaćeg prijevozničkog tržišta.

Odgovor leži u specifičnom i legalnom korporativnom modelu u kojem lokalna društva ne prikazuju ukupnu vrijednost vožnji ostvarenih preko aplikacije, nego prihode od usluga koje pružaju povezanim društvima u inozemstvu.