Manevar RBI-ja: Smanjenjem praga do kontrole nad Addikom

Prema najnovijim podacima koje je RBI objavio, austrijska je grupacija uspjela osigurati podršku 50,72 posto dioničara Addika

Trka za preuzimanje Addiko Banke ulazi u ključnu i visoko spekulativnu fazu. Raiffeisen Bank International (RBI) službeno je od austrijskog regulatora zatražio odobrenje za izmjenu uvjeta svoje javne ponude, ciljajući na smanjenje praga uspješnosti ponude, objavio je EQS News.

Iako točan postotak novog praga ostaje nepoznat do odluke nadležne komisije, koja za očitovanje ima rok od 15 dana regulator je ranije jasno komunicirao da zakonski minimum iznosi 50%. Do ovog trenutka, i RBI i slovenski NLB inzistirali su na visokom pragu od 75 posto vlasništva.

RBI trenutno kontrolira većinu

Prema najnovijim podacima koje je RBI objavio jutros (7. srpnja u 8:30), austrijska je grupacija uspjela osigurati podršku 50,72 posto dioničara Addika, što uključuje i udjel u vlasništvu Alta Grupe.

Ova metrika pokazuje da je RBI uspio zadržati ključnu bazu dioničara unatoč agresivnom potezu NLB-a, koji je prethodno podigao svoju ponudu na 37 eura po dionici.

Novi taktički manevar RBI-ja izravno ugrožava ambicije Nove Ljubljanske Banke. S obzirom na to da je više od polovice dionica trenutno vezano uz ponudu RBI-ja, matematičke šanse da NLB dosegne svoj zacrtani prag od 75 posto drastično padaju.

Ključni datum: Razdoblje prihvaćanja ponuda službeno završava 22. srpnja, kada će biti poznat konačni raspored snaga i sudbina Addiko Banke. Ako regulator odobri RBI-jev niži prag, NLB-ova ponuda od 37 eura mogla bi postati irelevantna unatoč višem cjenovnom rangu.