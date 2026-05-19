Globalni turizam u 2026. rast će brže od svjetskog gospodarstva

Turistička i industrija putovanja u svijetu porast će u 2026. godini više od tri posto te se očekuje da svjetskom gospodarstvu pridonese s oko 12 bilijuna dolara, što čini 9,9 posto globalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP), procjenjuje Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (WTTC).

U sklopu novih procjena, iz WTTC-a navode da će sektor turizma i putovanja u 2026. globalno porasti za 3,2 posto u odnosu na godinu prije, brže u odnosu na rast svjetskog gospodarstva, koji se procjenjuje na otprilike 2,4 posto.

Očekuje se da će turistički sektor u 2026. podržati oko 376 milijuna radnih mjesta, što znači jedno od devet u svijetu, ističu iz WTTC-a, napominjući i da se predviđanja za 2026. temelje na trenutnim ekonomskim i geopolitičkim uvjetima te uključuju i pretpostavke vezane uz inflaciju, cijene energije, turističku potražnju i regionalna geopolitička zbivanja, zbog čega se mogu i promijeniti.

Europa će najviše 'osjetiti' rast turizma i putovanja

Prema sadašnjim uvjetima, WTTC predviđa da će porast turizma i putovanja u 2026. najviše 'osjetiti' u Europi, koja je i inače najposjećenija regija svijeta. Rast tog sektora trebao bi biti veći od rasta ukupnog europskog gospodarstva, pa bi time ojačao svoju ulogu jednog od najsnažnijih pokretača rasta, radnih mjesta i ulaganja na kontinentu.

- Za europski BDP predviđa se da će u 2026. rasti samo jedan posto uslijed stalnih inflacijskih pritisaka i ekonomske neizvjesnosti, dok se za BDP putovanja i turizma u Europi očekuje da će rasti za 3,6 posto ili gotovo četiri puta brže od ukupnog - iznose iz WTTC-a.

I novo istraživanje WTTC-a o ekonomskom utjecaju turizma iznova potvrđuje, kako kažu, 'izvanrednu otpornost' sektora, pa i u situaciji kada se kućanstva suočavaju sa stalnim rastućim troškovima i porastom potražnje 'vrijednosti za novac'.

Predviđaju i da će potrošnja međunarodnih turista u Europi u 2026. također porasti, za 7,1 posto u odnosu na godinu prije, dok će u svijetu u prosjeku rast biti manji, za oko 3,7 posto. To tumače trendom da putnici sve više biraju destinacije bliže domu usred geopolitičke neizvjesnosti i poremećaja u drugim regijama svijeta.

Južnoeuropske destinacije i dalje će 'predvoditi' rast u Europi, pri čemu izdvajaju Španjolsku s jednim od najjačih turističkih gospodarstava u Europi, koje će u 2026., prema WTTC-u, porasti za 3,7 posto.

Potrošnja međunarodnih turista u Španjolskoj bi u 2026. mogla porasti za 5,3 posto, što potvrđuje snagu i konkurentnost te mediteranske destinacije, koja je i u 2025. bila vodeća u Europi i treća u svijetu s 96,8 milijuna međunarodnih turista i njihove potrošnje od 115,1 milijarde eura.

Sličan rast sektora turizma i putovanja, od oko 3,7 i 3,8 posto, WTTC predviđa u 2026. i za Tursku te Italiju.

- Putovanja i turizam nastavljaju rast diljem Europe i u vrijeme kada se šira ekonomska ekspanzija usporava. Sektor stvara radna mjesta, potiče ulaganja i podržava zajednice, a zemlje poput Španjolske, Italije, Francuske i Turske pokazuju što je moguće kada vlade prepoznaju stratešku vrijednost putovanja i turizma te podrže sektor pametnim ulaganjima, snažnom povezanosti i politikama usmjerenim ka budućnosti. Europa ima stvarnu priliku graditi očekivanja na ovom zamahu, ali održavanje konkurentnosti, pristupačnosti i besprijekornog putovanja bit će ključno - poručuje predsjednica i izvršna direktorica WTTC-a Gloria Guevara.

Rast i u idućem desetljeću

Iz WTTC-a predviđaju rast sektora turizma i putovanja u svijetu i u idućem desetljeću te da će globalni BDP putovanja i turizma rasti godišnjom stopom od 3,6 posto, što je, po njima 1,5 puta brži rast od šireg globalnog gospodarstva, za koje se u tom razdoblju predviđa rast od 2,4 posto godišnje.

U sektoru bi se u svijetu u idućih deset godina moglo stvoriti i gotovo 89 milijuna novih radnih mjesta, što je oko trećine svih novih radnih mjesta koja se očekuju.

Sve bi to trebao pratiti i nastavak ulaganja u pametnu infrastrukturu, digitalne inovacije, održivo upravljanje destinacijama, razvoj vještina, prekograničnu povezanost te umjetnu inteligenciju i nove tehnologije za poboljšanje iskustva putnika, operativne učinkovitosti i razvoja radne snage u sektoru, zaključuju iz WTTC-a.