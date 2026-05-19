U mjesec i pol dana tehnološke dionice skočile gotovo 30 posto

Od 30. ožujka, kada je zaronio na najnižu razinu od početka rata između SAD-a i Irana, S&P 500 indeks porastao je više od 18, a Nasdaq oko 28 posto

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 oslabio drugi dan zaredom, kao i Nasdaq indeks, što je uglavnom posljedica korekcije cijena dionica u tehnološkom sektoru, nakon snažnog rasta posljednjih tjedana.

Dow Jones indeks ojačao je 0,32 posto, na 49.686 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,07 posto, na 7403 boda, a Nasdaq 0,51 posto, na 26.090 bodova. Na najvećoj svjetskoj burzi vlada oprez zbog krize na Bliskom istoku.

Predsjednik SAD-a Donald Trump odgodio je jučer najavljeni vojni napad na Iran jer postoji, kako kaže, mogućnost dogovora s Teheranom. Kaže da je napad odgodio na zahtjev čelnika Katra, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Teheran je, pak, jučer odgovorio na novi prijedlog SAD-a o okončanju rata, koji je započeo 28. veljače napadom SAD-a i Izraela na Iran. Krhko primirje na snazi je od 8. travnja.

Zbog svega toga, cijene se nafte kreću na povišenim razinama, što potiče rast inflacije u svijetu. U SAD-u je inflacija dosegnula najviše razine u tri godine, pa se ulagači plaše da bi krajem godine američka središnja banka mogla povećati kamatne stope. Zbog toga se postavlja pitanje je li snažan rast cijena dionica u tehnološkom sektoru u posljednjih mjesec i pol dana opravdan.

Od 30. ožujka, kada je zaronio na najnižu razinu od početka rata između SAD-a i Irana, S&P 500 indeks porastao je više od 18, a Nasdaq oko 28 posto, što se zahvaljuje optimizmu ulagača u vezi razvoja umjetne inteligencije.

I dok neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke nakon snažnog rasta posljednjih tjedana, drugi drže da i dalje ima prostora za rast tog sektora. - Postoji zabrinutost zbog snažnog rasta cijena dionica u kratkom razdoblju, pa su neki ulagači odlučili povući dio zarade s tržišta - kaže Tim Ghriskey, portfelj menadžer u tvrtki Ingalls & Snyder.

Zbog toga je jučer tehnološki sektor znatno pao drugi trgovinski dan zaredom, gotovo jedan posto.