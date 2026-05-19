Bravo radio s novim direktorom, potvrđena promjena u Combisu

19. svibnja 2026.
Dean Krušić

Anamarija Mujanović
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Marko Došlić novi je direktor tvrtke BRAVO CBC, koja stoji iza radija bravo!, umjesto vlasnika Katijana Knoka, koji je uzeo prokuru. Došlić je više od dvadeset godina proveo na vodećim pozicijama u RTL-u HRVATSKA.

U Sudskom registru potvrđeno je da je Dean Krušić od 1. svibnja direktor COMBISA umjesto Marijane Bačić koja ostaje u Upravi HT-a.

Dean Krušić karijeru je izgradio unutar HT Grupe, gdje je posljednjih deset godina u Hrvatskome Telekomu na raznim rukovodećim pozicijama radio na razvoju proizvoda i rješenja IKT-a te poslovanja. Od 2022. odgovoran je za cjelokupni portfelj standardnih proizvoda IKT-a, uključujući infrastrukturne (IaaS), aplikativne (SaaS) i sigurnosne domene.

#Marko Došlić #Katijan Knok #Bravo #Combis #Ht #Dean Krušić
