Tvrtke i tržišta
Slavna Varta pred stečajem: presudio gubitak Appleova posla
29. srpnja 2026.
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Njemački proizvođač baterija traži sudsku zaštitu nakon prekida suradnje s Appleom, slabe potražnje i jačanja kineske konkurencije
U svojoj 139. godini postojanja njemačka tvrtka Varta plovi prema stečaju. Presudio joj je gubitak posla s Appleom u svibnju, a tvrtka je osim za matičnu Vartu AG zatražila stečaj i za operativne jedinice Varta Microbattery, Varta Micro Production i Varta Storage. Objavljeno je da je taj potez potaknut strukturnim nedostatkom sredstava koji se očekuje od 2027. godine, a ne trenutačnom nemogućnošću ispunjavanja obveza plaćanja.
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