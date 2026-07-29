Slavna Varta pred stečajem: presudio gubitak Appleova posla

Njemački proizvođač baterija traži sudsku zaštitu nakon prekida suradnje s Appleom, slabe potražnje i jačanja kineske konkurencije

U svojoj 139. godini postojanja njemačka tvrtka Varta plovi prema stečaju. Presudio joj je gubitak posla s Appleom u svibnju, a tvrtka je osim za matičnu Vartu AG zatražila stečaj i za operativne jedinice Varta Microbattery, Varta Micro Production i Varta Storage. Objavljeno je da je taj potez potaknut strukturnim nedostatkom sredstava koji se očekuje od 2027. godine, a ne trenutačnom nemogućnošću ispunjavanja obveza plaćanja.