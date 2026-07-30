Ograničenje na 300 litara benzina najava je jeseni pune iznenađenja

Ako je odluka donesena uz Vladin blagoslov, to je krajnje uznemirujuća vijest. Dizanje cijena je normalno, ali bilo koja restrikcija mora pozvati na oprez

Uvijek iznova začuđuje kako mnoge zaista važne vijesti prođu nezapaženo. Ovog srpnja to se događa s informacijom da su Ina i Petrol ograničili točenje derivata na svojim crpkama na najviše 300 litara. Prosječni čitatelj brda vijesti svakog dana reći će da koga briga za maksimum od 300 litara. Tko normalan dođe na benzinsku i puni tri stotine litara odjednom?!

A to ograničenje zaslužuje upaliti sve lampice upozorenja. Desetljećima je poslovna svetinja osigurati da svake robe bude koliko god kupci žele platiti. To je kao ono da se bankarski sustav ruši kad prvi štediša dođe po svoj novac, a službenik mu kaže da može uzeti samo 300 eura na dan. Sutradan su redovi pred poslovnicama nepregledni. Dizanje cijena normalna je pojava, ograničenje bilo koje vrste poslovno je nedopustivo.