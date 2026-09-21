Do sada uložili 190 milijuna eura, nastavljaju investicijski zamah

Istarska tvornica kamene vune, jedna od najboljih u ROCKWOOL Grupi na svijetu, ove godine gradi novu briketaru vrijednu 13 milijuna eura

U posljednjih osam godina ROCKWOOL je uložio čak 50 milijuna eura u osuvremenjivanje proizvodnje, optimizaciju poslovanja te uvođenje naprednih tehnologija koje omogućuju veću produktivnost i sigurnost, bolju kvalitetu proizvoda kao i manji utjecaj na okoliš. Time je dodatno ojačana dugoročna konkurentnost tvornice u Potpićnu u sklopu europske proizvodne mreže ROCKWOOL Grupe, svjetskog lidera u proizvodnji rješenja od kamene vune za graditeljstvo, industriju, brodogradnju i hortikulturu.

No, ROCKWOOL namjerava u sljedeće četiri godine nastaviti investicijski zamah u optimizaciju i dekarbonizaciju, čime će ukupna vrijednost investicija znatno premašiti do sada uloženih 190 milijuna eura. Budući da je prvotno u tu greenfield-investiciju uloženo više od 140 milijuna eura, riječ je o jednom od najvećih kontinuiranih investicijskih ciklusa u industriji građevnih materijala u Hrvatskoj.

Među najboljima

Ove godine ulaže se pritom oko 13 milijuna eura u gradnju nove briketare unutar tvorničkoga kruga u Potpićnu, koja bi trebala početi raditi najesen. Zbog tog strateškog projekta otvara se novih desetak radnih mjesta te se nastavlja osuvremenjivanje proizvodnje. Rasteretit će se i promet na mjesnim cestama, izbjeći nepotrebni troškovi te smanjiti ispuštanje ugljikova dioksida. Nova briketara omogućit će bolje korištenje materijala unutar proizvodnje i nastavak pretvaranja otpada u korisne sirovine (zero waste).

Aleks Fonović, direktor tvrtke ROCKWOOL Adriatic

//Aleks Fonović, Director ROCKWOOL Adriatic

Istarska tvornica, koja iduće godine slavi dvadeset godina proizvodnje, ujedno je već četiri godine zaredom među najboljim tvornicama kamene vune tvrtke ROCKWOOL u svijetu. Naime, ROCKWOOL Grupa rangira svake godine svojih 36 tvornica, a prva mjesta tvornica iz Potpićna osvojila je 2023. i 2024. godine, a u posljednje je dvije godine na drugom mjestu. Tvornica sa svojih 190 zaposlenih (ako se uključe i vanjski dobavljači, riječ je o oko 450 ljudi) posluje poštujući visoke kriterije ISO standarda za kvalitetu, okoliš, energiju, zaštitu i sigurnost na radu te razne druge europske certifikacije i norme.

Moćni izolacijski materijal

No, kako se nalazimo u izazovnim vremenima, potrebno je ostvariti energetsku sigurnost i geopolitičku otpornost. Nije stoga dovoljno kupovati plin ili struju, već trošiti što manje. Kako bi se to postiglo potrebna je obnova starih zgrada koje nepotrebno troše energiju i novac, a zgrade u Hrvatskoj među najstarijima su u Europi.

– U Europi tri od četiri zgrade sagrađene su prije standarda energetske učinkovitosti i njihovom obnovom može se uštedjeti čak do 80 posto energije. To znači niže račune svake godine – istaknuo je Aleks Fonović, direktor i član Uprave tvrtke ROCKWOOL Adriatic.

Fonović podsjeća da prema Direktivi o energetskim svojstvima zgrada do 2050. sve zgrade trebaju imati nulto ispuštanje CO 2 te se mora višestruko ubrzati energetska obnova. U Hrvatskoj će se, ocijenio je, godišnja stopa obnove morati povećati od tri do pet puta u odnosu na dosadašnju praksu.

Briketara.

– Nacionalni plan obnove zgrada, ključni strateški dokument, pokazat će koje zgrade, kada i kako treba obnoviti te kojim sredstvima. Plan će odrediti i najniže zahtjeve za najlošije javne zgrade te će se, primjerice, do 2030. morati obnoviti 16 posto energetski najneučinkovitijih, a do 2033. dodatnih 10 posto. Po tome će svaka četvrta škola, bolnica, vrtić ili dom za starije u kratkom roku morati biti obnovljeni – istaknuo je Fonović.

Izdašne stipendije

ROCKWOOL je uključen u razne projekte svoje lokalne zajednice kako bi podigao kvalitetu života. Posebno su mu važni mladi. Na godinu ulaže oko 100.000 eura u takve projekte, a jedan od njih je 'Je li plava boja vaše latice', koji je osmišljen 2008. i do sada je obuhvatio 153 stipendista. ROCKWOOL tako svake godine dodjeljuje stipendije studentima od gotovo pet tisuća eura, dvomjesečnu plaćenu praksu s mentorstvom i mogućnost zaposlenja nakon školovanja. Učenici dobivaju stručnu plaćenu praksu i 1750 eura stipendije. Program je do sada osvojio deset nagrada 'Zlatni indeks', koje dodjeljuju studentske udruge okupljene oko eSTUDENT-a.

Godinama njeguje partnerski i podržavajući odnos s lokalnom vlasti. S Općinom Pićan organizira slavlje Rokova na koje dođe nekoliko tisuća ljudi, što je za ovako malo mjesto puno.