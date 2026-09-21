7,5 posto kamate godišnje uz obveznicu i pravo na udio u međunarodnoj tvrtki

Koykan igra u fast casual segmentu, kategoriji koja u svijetu trenutno raste brže od bilo kojeg drugog tipa prehrane. Konsolidacija europskog tržišta prema lancima već je u tijeku

U prvih sedam dana otkako je Koykan otvorio upis nove obveznice, ulagatelji su prijavili interes za više od četvrt milijuna eura. Hrvatski lanac restorana brze prehrane, koji je u lipnju otvorio prvi restoran u Njemačkoj, do kraja rujna želi prikupiti milijun eura uz fiksnu kamatu od 7,5 posto godišnje.

Iza tog izdanja stoji odluka koju je uprava predstavila prije nekoliko dana. Sto četrdeset pet restorana do 2031. i više od sedamsto do 2037. nije ambicija na papiru, nego posljedica načina na koji je tvrtka odlučila financirati rast. Taj način zove se Koykan Capital i otvara se ovog mjeseca.

Zašto vlastita platforma

Lanac restorana raste onoliko brzo koliko mu dopušta kapital. Banka traži kolateral, fondovi dolaze kad je posao već velik, a između to dvoje stoji faza u kojoj se mreža zapravo gradi. Tu je fazu Koykan dosad financirao obveznicama i novcem više od petsto malih ulagatelja, koji su u tvrtku uložili preko četiri milijuna eura.

Kapitalna platforma odvaja brend od kapitala. Brend, franšiza, recepture, standardi i tehnologija ostaju u matičnom društvu, a restorani se grade kroz zasebna društva koja financiraju ulagatelji. Novi restorani time se ne otvaraju novim dugom na matičnoj tvrtki, pa bilanca ostaje zdrava, a rast financiraju ulagatelji i partneri. Krovni Planets Group ove se godine pretvara u dioničko društvo, a izlazak na burzu očekuje se u roku od pet do sedam godina.

Boro Milivojević, CEO Koykana, upravo je tu vremensku odrednicu najavio prošli tjedan u Lideru.

Gdje je prilika u Europi

Potencijal rasta u Europi nije u tome da ljudi počnu jesti više brze hrane. U tome je koliko toga jedu u lancima. U Sjedinjenim Državama lanci drže 78 posto restoranskog tržišta, u Europi 45 posto. Na europskom tržištu od 550 milijardi eura ta razlika vrijedi oko 180 milijardi.

Koykan igra u fast casual segmentu, kategoriji koja u svijetu trenutno raste brže od bilo kojeg drugog tipa prehrane. Konsolidacija europskog tržišta prema lancima već je u tijeku, a Koykan je sustav gradio upravo za tu utakmicu.

Red pred Koykan kioskom u münchenskom trgovačkom centru PEP

Kako se mreža gradi

Koykan ne gradi svaki restoran sam. Lokacije otvaraju lokalni partneri koji već vode restoranske lance na svom tržištu, u serijama unutar potpisanog područja. Kad restoran proradi i uhoda se, unutar najviše dvadeset četiri mjeseca, prelazi dalje po unaprijed objavljenoj formuli cijene, a kapital i zarada vraćaju se ulagateljima i odmah kreću u sljedeću seriju. Svaki krug vadi dio rizika iz sustava.

Prvi takav partner je Xela Group. Prvi restoran iz te serije otvoren je potkraj lipnja u minhenskom PEP-u i već je u drugom tjednu poslovanja ostvario najveći promet u cijelom lancu. Razgovori se vode s mogućim partnerima iz Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva, a usporedo se otvaraju restorani u Zagrebu, Rijeci, Brnu i Ljubljani. Prosječan restoran danas pridonosi s više od devedeset tisuća eura dobiti prije oporezivanja.

Otvorenje Koykan restorana u münchenskom PEP-u, u partnerstvu sa Xela Group

Što je konkretno na stolu

Obveznica nosi fiksnih 7,5 posto godišnje kroz tri godine, s isplatom svakih šest mjeseci. Upisuje se od 1.000 eura. Od 5.000 eura uz kamatu dolazi i opcija suvlasništva, dakle pravo da se umjesto isplate glavnice uzmu dionice grupacije, po istoj cijeni po kojoj u vlasništvo ulaze strateški i institucionalni ulagatelji.

Taj ulaz nije trajan. Cilj je okupiti tisuću malih suvlasnika prije nego u vlasničku strukturu uđu fondovi.

Ključni uvjeti izdanja

Kamata: 7,5 posto godišnje, fiksna kroz tri godine

Isplata: polugodišnje, glavnica jednokratno na kraju roka

Rok: 3 godine

Minimalni upis: 1.000 eura

Opcija suvlasništva: od 5.000 eura

Ukupna emisija: 2.000.000 eura, izdavatelj Planets Group d.o.o., upis u SKDD

Emisija se prikuplja u rundama. Ova, s ciljem od milijun eura, zatvara se do kraja rujna. Više od petsto ulagatelja već je prošlo tim putem, a kuponi su dosad isplaćivani uredno i na vrijeme. Pristupni obrazac i uvjeti izdanja dostupni su na službenim stranicama tvrtke.

Informacije o izdanju →

Ulaganje u obveznice nosi rizik. Ovo nije investicijski savjet ni poziv na upis.