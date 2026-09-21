Gradi budućnost, obnavlja baštinu

Jedan zahtjevan projekt na omiškoj tvrđavi Peovici mladom je poduzetniku Branislavu Brizaru pokazao koliko graditeljstvo traži znanje, upornost i povjerenje

Temelji današnjeg ING-GRAD-a postavljeni su 1985. kada je osnivač Društva Branislav Brizar pokrenuo građevinski obrt. Samo tri godine poslije uslijedio je projekt koji će znatno usmjeriti njegov profesionalni put – revitalizacija i sanacija kule Peovica, odnosno utvrde Mirabela iznad Omiša. Bio je to jedan od prvih susreta sa zaštićenim kulturnim dobrom i, za tada mladog poduzetnika, zahtjevan posao koji ga je naučio kako pristupati složenim projektima za koje ne postoje unaprijed zadana rješenja.

Iz obrta osnovanoga 1985. razvio se današnji ING-GRAD d.d. koji danas zauzima mjesto među vodećim hrvatskim

građevinskim kompanijama. Više od dvjesto realiziranih projekata svjedoči o putu od prvih gradilišta do kompleksnih projekata u obnovi kulturne baštine, energetici i infrastrukturi te gradnji poslovnih, stambenih, turističkih i građevina javne namjene. Među njima su crkva sv. Marka u Zagrebu, Trg pravde, Vinarija & Design hotel ROXANICH, Studentski dom u Dubrovniku, vjetroelektrana Zelengrad u Obrovcu i mnogi drugi.

Muzej Mimara

//Mimara Museum

Vrijednost se gradi zajedno

Za ING-GRAD dobar projekt nije samo onaj koji je izveden u roku i prema postavljenim zahtjevima; vrijednost nastaje kada se stručnost izvođača spoji s povjerenjem investitora i zajedničkim traženjem najboljeg rješenja. Dugoročni odnosi sa svim dionicima jedan su od temelja na kojima je Društvo gradilo svoj razvoj, a širina projekata potvrđuje važnost kvalitetne suradnje u svim područjima gradnje.

Graditeljstvo za ING-GRAD zato nije samo izvedba radova nego i odgovornost prema ljudima koji će se prostorom koristiti. Na najvećim i najsloženijim projektima ta se suradnja širi i na druge izvođače, pri čemu sposobnost koordinacije različitih stručnjaka i partnera postaje jednako važna kao i sama izvedba.

Ljudi grade ING-GRAD

Iza svakog projekta stoje ljudi, a upravo njih ING-GRAD smatra svojom najvećom snagom. Dio zaposlenika u Društvu radi više od dvadeset godina, a među njima su i pripadnici više generacija istih obitelji. Takav kontinuitet donosi iskustvo koje se prenosi, znanje koje ostaje unutar Društva i odnose koji se grade godinama.

– Najveći su mi uspjeh obitelj i ljudi s kojima radim. Bez zajedništva, upornosti i prijateljstva nema pravoga rasta – ističe osnivač i predsjednik Uprave Branislav Brizar.

A što to znači u svakodnevnom radu, najbolje pokazuju iskustva zaposlenika. Među razlozima zbog kojih u ING-GRAD-u ostaju desetljećima posebno ističu međuljudske odnose, mogućnost napretka, ali i priliku da svoje iskustvo i znanje prenose mlađim kolegama. Upravo je prijenos znanja između generacija važan dio kulture Društva – od stručnog dijela posla do vođenja ljudi, koordinacije projekata i donošenja odluka na gradilištu.

Palača Ludovika Jelačića (bivša zgrada Državnoga hidrometeorološkog zavoda)

//Ludovik Jelačić Palace (former building of the State Hydrometeorological Institute)

Zaposlenici ističu i spoj bogatog iskustva, stalnog učenja i praćenja najnovijih tehnologija. Raznolikost projekata pruža im priliku za kontinuirano stjecanje novih znanja i profesionalni razvoj, a druženja i odnosi koji se grade i izvan svakodnevnog posla pridonose povezanosti tima.

Ulaganje počinje s ljudima

ING-GRAD budućnost ne gradi samo novim projektima. Društvo surađuje sa strukovnim školama, organizira plaćene stručne prakse, stipendira mlade i otvara im mogućnost zapošljavanja, a istodobno ulaže u digitalizaciju, modernizaciju opreme i razvoj novih znanja.

Takav razvoj prati i poslovni rast. U posljednje tri godine prihodi ING-GRAD-a kontinuirano su rasli, a 2025. Društvo je ostvarilo dosad najveće poslovne rezultate. IPO i uvrštenje na Zagrebačku burzu otvorili su novo poglavlje razvoja i dodatan prostor za investitore.

ING-GRAD-ov IPO

//ING-GRAD's IPO

Daljnji razvoj ING-GRAD d.d. vidi u jačanju postojećih poslovnih segmenata i novim komercijalnim prilikama uz fokus na stručnost, odgovornost i pouzdanost. Gotovo četiri desetljeća poslije Peovice vrijednosti koje su tada usmjerile razvoj Društva i dalje su u njegovim temeljima: znanje, upornost i povjerenje. Kako ističe Branislav Brizar: – Najveća snaga ING-GRAD-a nije u betonu, čeliku ili dizalicama – ona je u ljudima.