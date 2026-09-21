Gotovo 200 stručnjaka u Zagrebu: Svjetske inovacije koje definiraju novu eru estetske medicine

MEDEST Adriatic Launch Event okupio je vodeće predstavnike estetske medicine iz Hrvatske i regije te pokazao kako tehnologija, znanje, prostor i iskustvo pacijenta sve više postaju dio iste poslovne strategije

Gotovo 200 liječnika, vlasnika poliklinika i stručnjaka estetske medicine iz Hrvatske i regije okupilo se 11. rujna u Zagrebu na MEDEST Adriatic Launch Eventu, događanju posvećenom tehnologijama, znanju i budućnosti estetske medicine. U središtu večeri bio je službeni dolazak OBAGI Medicala i XERF tehnologije Cynosure Lutronica na tržište Adria regije, dok je stručni program donio i detaljniji uvid u napredne Cynosure Lutronic tehnologije - ULTRA, Mosaic 3D, eCO2 3D i DERMA V.

Stručni program MEDEST Adriatic Launch Eventa u Zagrebu

No zagrebačko događanje istodobno je otvorilo i širu poslovnu temu: kako danas izgleda razvoj moderne privatne poliklinike i zašto se odluke o tehnologiji, stručnosti, prostoru, lokaciji i iskustvu pacijenta sve teže mogu promatrati odvojeno.

Skin longevity i nova generacija lasera mijenjaju pravila estetske medicine

Stručni program u Kaptol Boutique Cinema otvorio je Bojan Rađenović, CEO MEDEST-a, koji je predstavio viziju razvoja kompanije i ulogu MEDEST-a u povezivanju vodećih svjetskih tehnologija, edukacije i stručne zajednice u Hrvatskoj i regiji.

Bojan Rađenović, CEO MEDEST-a, tijekom otvorenja MEDEST Adriatic Launch Eventa u Zagrebu

Taj smjer dodatno potvrđuje i novi MEDEST edukacijski centar, otvoren ovog ljeta na Kaptolu u Zagrebu, koji se prostire na čak dvije etaže i osmišljen je kao suvremeni edukacijski i showroom prostor u kojem liječnici i stručnjaci mogu upoznati nove tehnologije, sudjelovati u stručnim edukacijama i praktičnim radionicama te usvajati protokole za primjenu profesionalnih preparata i medicinsko-estetskih uređaja. Smješten u strogom centru Zagreba, MEDEST edukacijski centar tako postaje mjesto kontinuirane edukacije, praktičnog rada i razmjene znanja te poveznica između globalnih inovacija i njihove primjene u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Katarina Hunjet Jakupović, mag. nutr., Medical Director MEDEST-a, kroz predstavljanje profesionalnog portfelja OBAGI Medicala približila je uzvanicima filozofiju i globalnu poziciju američkog brenda koji već desetljećima zauzima prepoznatljivo mjesto u medicinski usmjerenoj njezi kože. Govorila je o klinički usmjerenim formulacijama, profesionalnim protokolima i kontroliranoj distribuciji kroz autorizirane medicinske profesionalce i odabrane prodajne kanale, kao elementima na kojima je OBAGI Medical izgradio snažnu poziciju u svjetskoj estetskoj medicini.

Katarina Hunjet Jakupović, mag. nutr., Medical Director MEDEST-a, tijekom predstavljanja OBAGI Medicala i nove generacije pristupa zdravlju i kvaliteti kože

Globalnu prepoznatljivost brenda potvrđuje i niz međunarodno nagrađivanih proizvoda, među kojima je kultni Professional-C® 20% Vitamin C Antioxidant Serum, dok novu generaciju OBAGI Medical pristupa predstavlja NU-GEN™ Cellular Renewal Serum. U njegovu je fokusu koncept skin longevityja – pomicanje fokusa s kratkoročne korekcije vidljivih znakova starenja prema dugoročnom očuvanju zdravlja, funkcije i kvalitete kože.

Snagu znanstvenog pristupa potvrđuju i klinički podaci: u 24-tjednom randomiziranom kontroliranom ispitivanju, koje je završila 301 ispitanica, Obagi Nu-Derm® System pokazao je statistički značajno veća poboljšanja u nizu parametara fotostarenja u odnosu na uspoređivane režime. Rezultati su bili posebno upečatljivi: Obagi Nu-Derm® System pokazao je statistički značajno veća poboljšanja u svih sedam evaluiranih parametara fotostarenja u usporedbi sa sva tri usporedna režima njege kože.

Jedan od središnjih trenutaka večeri bio je posvećen XERF-u, novoj generaciji neinvazivne radiofrekvencijske tehnologije koja je u kratkom vremenu privukla veliku pozornost svjetske estetske industrije. XERF je 2026. osvojio NewBeauty Award za najbolji radiofrekvencijski skin-tightening tretman, dok ga je ELLE uvrstio među vodeće estetske inovacije godine.

Globalnu vidljivost tehnologije dodatno su podigla neka od najpoznatijih imena svjetske beauty i entertainment scene. Kim Kardashian javno ga je izdvojila kao svoj novi omiljeni tightening tretman, Priyanka Chopra Jonas podijelila je vlastiti XERF tretman sa svojim milijunskim auditorijem, a tehnologija se povezuje i s Naomi Watts.

Time je XERF u vrlo kratkom razdoblju iz profesionalnih krugova estetske medicine prerastao u jedan od najzapaženijih novih tretmana na globalnoj beauty sceni.

Upravo je XERF bio u posebnom fokusu središnjeg međunarodnog predavanja večeri koje je održao dr. Guy Erlich, MD, MSc (Aesthetic Medicine), MSc (Clinical Dermatology), Cynosure Lutronic International KOL te osnivač i CEO G2 Aesthetics iz Izraela.

Dr. Guy Erlich na pozornici MEDEST Adriatic Launch Eventa: XERF u fokusu nove generacije estetske medicine

U predavanju „Breaking the Boundaries of Fractional Lasers – XERF | ULTRA | Mosaic 3D | eCO2 3D“ dr. Erlich predstavio je mogućnosti nove generacije energy-based tehnologija i njihovu primjenu u suvremenoj estetskoj medicini, s posebnim fokusom na XERF, uz tehnologije Cynosure Lutronic ULTRA, Mosaic 3D i eCO2 3D.

Stručni dio programa zaključio je Krešimir Kovačec, ing. comp., Cynosure Lutronic KAM za Adriatic regiju u MEDEST-u, predavanjem „DERMA V – The Next Generation of Vascular Laser Technology“, posvećenim jednoj od najnaprednijih platformi nove generacije za vaskularne i dermatološke indikacije.

Krešimir Kovačec, Cynosure Lutronic KAM za Adriatic regiju u MEDEST-u, tijekom predstavljanja DERMA V tehnologije nove generacije

DERMA V donosi snažan iskorak u vaskularnoj laserskoj tehnologiji kombinirajući dvije valne duljine – 532 nm i 1064 nm Nd – unutar jedne platforme, čime liječnicima omogućuje tretiranje širokog spektra površinskih i dubljih vaskularnih lezija, ali i niza drugih dermatoloških indikacija. Napredni sustavi praćenja kože i hlađenja dodatno omogućuju precizniju kontrolu tretmana i veću prilagodbu individualnom pacijentu.

Predstavljanje DERMA V-a tako je zaokružilo večer posvećenu tehnologijama koje mijenjaju mogućnosti suvremene estetske medicine i dermatologije.

Program je obuhvatio širok presjek smjera u kojem se razvija moderna estetska medicina – od profesionalne njege kože i skin longevity koncepta do radiofrekvencije, frakcijskih i vaskularnih laserskih tehnologija.

Tehnologija postaje dio poslovne strategije poliklinike

Interes gotovo 200 okupljenih profesionalaca pokazao je koliko se brzo razvija tržište privatne estetske medicine, ali i koliko se mijenja profil ljudi koji ga vode. Regionalni karakter događanja potvrdio je i sastav uzvanika. Među gotovo 200 okupljenih bili su liječnici, vlasnici i predstavnici niza etabliranih privatnih poliklinika iz Hrvatske i regije, među kojima Poliklinika Bagatin, Poliklinika Sinteza, Poliklinika Duduković Kisić, Poliklinika Jakić, Poliklinika SIAI, Specijalna bolnica Sv. Katarina, Poliklinika Lazar, Poliklinika Pehar, Poliklinika Cordata, Poliklinika Manola, Poliklinika Dermangio, Poliklinika Dermalife, Skin Clinic centar, Poliklinika QLEO, Poliklinika Lege Artis, Dermatologija Demšar, Nevia estetski centar, uz brojne druge predstavnike privatnog zdravstva i stručnjake iz područja estetske medicine... Današnji liječnik u privatnom sektoru često je istodobno stručnjak, vlasnik poslovanja i investitor. Odlučuje o novim tehnologijama, zapošljavanju, širenju tima, novim lokacijama i iskustvu koje želi pružiti pacijentima.

MEDEST Adriatic Launch Event okupio je neka od vodećih imena estetske medicine iz Hrvatske i regije

Zbog toga investicija u novu tehnologiju više nije izolirana odluka. Uređaji poput XERF-a i novih laserskih platformi postaju dio tržišnog pozicioniranja klinike, dok profesionalni skincare brendovi poput OBAGI Medicala omogućuju razvoj dugoročnijih protokola njege i odnosa s pacijentom koji se nastavlja i izvan samog tretmana. U toj transformaciji MEDEST svoju ulogu gradi kroz povezivanje međunarodnih brendova i tehnologija sa stručnom edukacijom, podrškom i razvojem tržišta u Adria regiji.

MEDEST Adriatic Launch Event okupio je neka od vodećih imena estetske medicine iz Hrvatske i regije

Kada rast klinike postane i nekretninska investicija

S razvojem i širenjem poliklinika prirodno se otvara i pitanje prostora. Glavni partner MEDEST Adriatic Launch Eventa bila je Eurovilla jedna od vodećih kompanija na hrvatskom tržištu nekretnina, a partnerstvo je povezalo dva sektora koja se sve češće susreću kroz konkretne investicijske projekte - privatno zdravstvo i nekretnine. Za liječnika koji otvara novu polikliniku ili planira širenje postojeće, pronalazak prostora više nije samo pitanje odgovarajuće kvadrature. Lokacija i mikrolokacija, dostupnost, parking, privatnost, reprezentativnost, mogućnost prilagodbe prostora medicinskim zahtjevima i potencijal budućeg širenja mogu izravno utjecati na poslovni model klinike, ali i na iskustvo pacijenta.

Upravo su razgovori o novim lokacijama i prostorima za medicinske investicije bili jedan od poslovnih aspekata zagrebačkog okupljanja; od pronalaska odgovarajuće nekretnine do pitanja kako prostor prilagoditi potrebama moderne poliklinike.

Partnerstvo MEDEST-a i Euroville tako je otvorilo i širu poslovnu temu: nekretnina kod razvoja privatne klinike nije samo mjesto poslovanja, nego važan dio same investicijske odluke.

Razgovori koji se nastavljaju nakon eventa

Nakon stručnog programa u Kaptol Boutique Cinema-i, večer je nastavljena ekskluzivnim networkingom u Khala Baru, gdje su se razgovori o tehnologijama nastavili kroz teme novih investicija, razvoja klinika i budućih projekata.

Khala Restaurant&Bar nakon stručnog dijela MEDEST Adriatic Launch Eventa

Zagrebačko okupljanje pokazalo je da privatno zdravstvo više nije izolirani zdravstveni segment. Oko njega se razvija poslovni ekosustav koji povezuje medicinsku stručnost, globalne tehnologije, profesionalnu njegu kože, nekretnine i nove poslovne modele. Budućnost privatnog zdravstva neće definirati samo tehnologija ili lokacija, nego sposobnost da se znanje, prostor, tehnologija i iskustvo pacijenta povežu u održiv poslovni koncept.

A gotovo 200 profesionalaca okupljenih u Zagrebu najbolja su potvrda da je nova faza već počela.

Khala Restaurant&Bar nakon stručnog dijela MEDEST Adriatic Launch Eventa

Zagrebačko okupljanje pokazalo je da privatno zdravstvo više nije izolirani zdravstveni segment. Oko njega se razvija poslovni ekosustav koji povezuje medicinsku stručnost, globalne tehnologije, profesionalnu njegu kože, nekretnine i nove poslovne modele.