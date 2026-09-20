Janaf više neće samo transportirati naftu: Ulazi u istraživanje i bušenje

Postao je 50-postotni suvlasnik Geoenergije razvoj, koja s kazahstanskim KMG-om kreće u istraživanje polja Shygys

Još otkad je u veljači ove godine kazahstanska državna kompanija KazMunayGas (KMG) odobrila sporazum o zajedničkom poslovnom pothvatu (Joint Operating Agreement) s tvrtkom Geoenergija razvoj, koji je početkom travnja rezultirao potpisivanjem ugovora o istraživanju i proizvodnji nafte i plina u bloku Shygys u Kazahstanu, bilo je jasno da je riječ o prevelikom zalogaju za tvrtku koju je lani s temeljenim kapitalom od samo 2660 eura osnovala Agencija za ugljikovodike (AZU).

No od početka tog pothvata bilo je planirano da će AZU u tome glavnu ulogu odigrati samo privremeno, dok tvrtka Geoenergija razvoj ne dobije koncesiju u Kazahstanu, a da će potom stvar u svoje ruke preuzeti Janaf.

Janafova Glavna skupština još je u siječnju donijela odluku prema kojoj će ta kompanija ući u suvlasništvo Geoenergije razvoj, i to povećanjem njezina temeljna kapitala za novih 2660 eura, te da će zatim toj tvrtki uplatiti do 43,68 milijuna eura za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys.

Prije nekoliko dana Janaf je izvijestio da je potpisao dokumentaciju o pristupanju vlasničkoj strukturi tvrtke Geoenergija razvoj, u koju ulazi kao 50-postotni suvlasnik.

Tako se Janaf prvi put uključuje u upstream segment (istraživanje, bušenje te eksploatacija nafte i plina), čime svoju transportnu djelatnost dopunjuje i istraživačko‑eksploatacijskom ulogom na međunarodnoj sceni, i to kao jedina hrvatska kompanija osim Ine.

Zajednički projekt KMG-a i Geoenergije razvoj provodit će se na paritetnoj osnovi (50/50), pri čemu će hrvatska strana u cijelosti financirati fazu geoloških istraživanja. Minimalni program radova uključuje provođenje 2D seizmičkih istraživanja u opsegu od 500 kilometara te bušenje istražne bušotine duboke 3500 metara. (M. T.)