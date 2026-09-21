Zlatarnica koja je obiteljski zanat pretvorila u izvozni uspjeh

Od male obiteljske zlatarske radionice osnovane prije više od pola stoljeća u Velikoj Gorici nastala je tvrtka koja svoj vrhunski nakit izvozi na 15 tržišta

Osim prodaje u Hrvatskoj kao matičnom tržištu, zlatarnica Prahir, jedna od najvećih u državi, svoj nakit izvozi u 15 zemalja Europske unije. A s obzirom na to da su nakon zadnjega međunarodnog sajma Prahirovi proizvodi pronašli svoj put čak do Salvadora, jasno je da danas ni jedno tržište više nije nedostižno za kvalitetan proizvod. Upravo uspjeh na međunarodnim sajmovima daje Prahiru sigurnost da hrvatska proizvodnja kvalitetom može konkurirati etabliranim europskim proizvođačima i širiti se. Prahir tako na godinu proizvede više od 50.000 komada nakita i ugradi više od 150.000 komada dragog i poludragoga kamenja te nudi više od 2500 modela vjenčanog i 500 modela zaručničkog prstenja.

Tehnologija na usluzi

Dvadeset i jedna poslovnica u Hrvatskoj, koje se nalaze u Velikoj Gorici, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu, razvijat će se i dalje vodeći računa o kvaliteti lokacije, profitabilnosti i strateškoj vrijednosti. Zahvaljujući povezanosti proizvodnje i maloprodaje Prahir može pratiti kako se tržište mijenja te odgovoriti na sve njegove zahtjeve.

Sve počinje od ideje ili skice koje se pretvore u 3D model, usklade se detalji s kupcem i tek tada se krene u izradu nakita. Kupci žele sudjelovati u stvaranju proizvoda i znati što kupuju, od kojeg je materijala proizvod i kakvo je podrijetlo kamena //It all starts with an idea or a sketch, turned into a 3D model; details are aligned with the customer, and only then does production begin. Customers want to take part in creating the product and know exactly what they're buying — the material and the origin of the stone.

Jedna je od najvećih mogućnosti za rast Prahiru u internacionalizaciji poslovanja s partnerima, pri čemu su posebno zanimljiva europska tržišta s jakom tradicijom specijaliziranih zlatarnica. U osvajanju europskog tržišta, a i šire, pomoći će poslovna platforma namijenjena tvrtkama i konfigurator koji omogućuje da partnerima u inozemstvu pruži visoku razinu usluge kao u Hrvatskoj. Poslovnim partnerima omogućen je cijeli sustav od izbora modela, personalizacije, digitalnih alata, pouzdane proizvodnje do prodajne podrške. Zato u Prahiru razvijaju i napredni 3D konfigurator vjenčanog prstenja.

Cijene zlata

Važno je pri tome da Prahir upotrebljava dijamante iz međunarodnog sustava certifikacije Kimberley Process, pa je nabava strogo kotrolirana.

No, cijene zlata trenutačno su jedan od najvećih izazova u cijeloj djelatnosti. Kada osnovna sirovina snažno poskupljuje, potrebno je upravljati zalihama, prodajnim cijenama, maržama i očekivanjima kupaca, što je posebno osjetljivo u veleprodaji, kod koje od narudžbe do proizvodnje može proći određeno vrijeme. Stoga za Prahir upravljanje plemenitim metalima danas više nije samo pitanje nabave, nego i upravljanja financijskim rizikom.

Upravljanje plemenitim metalima danas više nije samo pitanje nabave, nego i upravljanje financijskim rizikom

//Managing precious metals today is no longer just a matter of procurement — it's a matter of managing financial risk.

Drugi veliki izazov za Prahir je rast tvrtke. Naime, u 2024. prihodi su rasli više od 31 posto, a u 2025. dodatnih 23,7 posto. U Prahiru napominju da takav rast treba znati kontrolirati, jer ako ljudi, procesi, proizvodnja i sustavi informacijske tehnologije ne rastu s prihodima, vrlo brzo nastaju uska grla u poslovanju.

Obiteljski zanat

Prije više od pola stoljeća zlatarski zanat pokrenuo je Dražen Prahir, a sredinom devedesetih postavljen je temelj današnje tvrtke, u čije su se vođenje uključili Prahirovi sinovi Tomislav i Hrvoje. Od male zlatarske radionice nastala je tako tvrtka koja danas ima svoju proizvodnju, maloprodaju, veleprodaju, internetsku prodaju i izvoz. Budući da se usporedno ulagalo u ljude, tehnologiju, razvoj proizvoda i digitalizaciju, zadnjih je godina Prahir doživio veliki rast. U 2025. godini ostvario je tako 17,24 milijuna eura prihoda uz neto dobit od 1,68 milijuna eura.

– Najvažnije nam je što smo iz obiteljskog zanata izgradili renomiranu proizvodnu tvrtku, a zadržali kvalitetu i povjerenje kupaca. Obiteljska tvrtka ima veliku prednost jer razmišljamo dugoročno. Kada je prezime obitelji istodobno i ime na proizvodu, reputacija postaje odgovornost koju ne možete promatrati samo kroz rezultat sljedećeg tromjesečja. Prahir danas ne čini samo obitelj Prahir, nego ljudi u proizvodnji, prodaji, veleprodaji, logistici, administraciji i online prodaji. Želimo zadržati brzinu odlučivanja obiteljske tvrtke, ali graditi profesionalnu organizaciju u kojoj ljudi imaju prostor za razvoj – rekli su u Prahiru.

Infrastruktura za budućnost

Na dosadašnji uzlet utjecali su razvoj vlastite proizvodnje, izgradnja maloprodajne mreže, tehnološka modernizacija, digitalizacija, jače poslovanje s partnerima i izvoz. Ulagalo se u proizvodnu tehnologiju, CNC i lasersku opremu, 3D tehnologiju, poslovnice, digitalne kanale, razvoj proizvoda i ljude, a sada predstoji gradnja novoga poslovno-proizvodnog pogona vrijednog gotovo pet milijuna eura. Njime se želi povećati kapacitete, unaprijediti organizaciju proizvodnje i stvoriti uvjete za nove tehnologije, proizvodne programe i rast izvoza. Osuvremenjen je ujedno softver, digitalizirani radni nalozi, povezana proizvodnja i planiranje resursa poduzeća, uloženo je u poslovnu platformu i konfigurator.

Prahir poslovnica

– Ne gradimo samo novu zgradu i ne kupujemo samo strojeve već gradimo infrastrukturu tvrtke za sljedećih deset ili dvadeset godina. Da je smjer ispravan pokazuju prihodi koji su u 2023. bili 10,63 milijuna eura, a lani 17,24 milijuna, iako cilj nije rast pod svaku cijenu već održavanje kvalitete. Sljedeći korak je snažnija digitalizacija kako bismo u svakom trenutku znali gdje je proizvod, tko radi na njemu, koliko je materijala utrošeno i kada će biti spreman za isporuku – opisuju u Prahiru.

Broj zaposlenih također je pratio rast prihoda pa tvrtka trenutačno zapošljava 162 djelatnika nakon što je prije pet godina imala 62 zaposlena. Ali uz pronalazak novih radnika važno je razviti specifična znanja, a za pojedina zlatarska zanimanja potrebne su godine iskustva. Zato Prahir ulaže u postojeće zaposlenike, obrazuje nove i uvodi tehnologiju koja ih rasterećuje rutinskih poslova.

Nema zamjene za ljude

U izradi nakita upotrebljava strojeve Benzinger, 3D modeliranje i pisače, lasersku tehnologiju i specijalizirane sustave, a legure se dodatno kontroliraju uređajem za provjeru finoće. Jedan od glavnih smjerova u djelatnosti je daljnja personalizacija nakita pomoću konfiguratora vjenčanog prstenja. Prahir razvija i nove proizvodne programe povezane s plemenitim metalima te snažnije povezuje fizičku trgovinu, online kanal i proizvodnju.

Tomislav i Hrvoje Prahir, Uprava Prahira/ Tomislav and Hrvoje Prahir, Prahir's Management

– Kupac više ne razmišlja u kategorijama online ili offline već vidi Prahir i očekuje jednako kvalitetno iskustvo u svakom kanalu. Za nas svakako inovacija nije sama kupnja novog stroja, nego način na koji povezujemo tradicionalno zlatarsko znanje, suvremenu tehnologiju i digitalne procese. Dobar proizvod mora biti estetski zanimljiv, tehnički izvediv, ugodan za nošenje i komercijalno održiv. 3D tehnologija ubrzava put od ideje do digitalnog prototipa, ali iskustvo ljudi i dalje odlučuje što će postati dio kolekcije.

Ipak, tehnologija kod nas ne zamjenjuje zlatara. Ona povećava preciznost i uklanja dio ponavljajućih poslova, a završna obrada, ugradnja kamenja i procjena kvalitete i dalje ovise o ljudskom iskustvu. Tehnologija dobrom majstoru omogućuje da bude još bolji. Umjetna inteligencija dodatno će ubrzati razvoj proizvoda, analizu podataka, komunikaciju i administrativne procese, ali ne vidimo je kao zamjenu za kreativnost i znanje ljudi – smatraju u Prahiru.

Spoj tradicije i tehnologije

Kupci danas najviše traže posebne gravure, simbole, kombinacije materijala, rekonstrukcije obiteljskog nakita ili potpuno individualne komade. Uobičajeno se onda u pripremi kreće najprije od ideje ili skice koje se pretvore u 3D model, usklade se detalji s kupcem i tek tada se krene u izradu. Kupci žele sudjelovati u stvaranju proizvoda i znati što kupuju, od kojeg je materijala proizvod i kakvo je podrijetlo kamena. Inače, plemeniti metali mogu se ponovno prerađivati i vraćati u proizvodni ciklus, pa ostatke zlata iz proizvodnje u Prahiru prikupljaju, kontroliraju i rafinacijom vraćaju u proces. Preciznijom tehnologijom nastoje dodatno smanjivati proizvodne gubitke.

Prahir upotrebljava dijamante iz međunarodnog sustava certifikacije Kimberley Process što znači da je nabava strogo kontrolirana

//Prahir uses diamonds sourced through the international Kimberley Process certification system, meaning procurement is strictly controlled

– Često se tradicija i tehnologija predstavljaju kao suprotnosti, ali mi mislimo upravo suprotno. Da je svaka generacija obitelji Prahir radila isključivo kao prethodna, danas ne bismo imali tvrtku s više od 17 milijuna eura prihoda, 162 djelatnika, modernom proizvodnjom, velikom maloprodajnom mrežom i više od 2500 modela vjenčanog prstenja. Svaka generacija mora sačuvati vrijednosti prethodne, ali i imati hrabrost promijeniti alate – vjeruju u Prahiru.

Nakon više od pola stoljeća iskustva sa zlatom, Prahir otvara novo poglavlje – ulaskom na tržište investicijskog zlata tradiciju pretvara u novu poslovnu priliku i vrijednost za budućnost.