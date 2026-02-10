Ulaganje od 17,6 milijuna eura u zdravstveni turizam Stubičkih Toplica

Investicija u hotel i bazen Specijalne bolnice Stubičke Toplice jača cjelogodišnji zdravstveni turizam na kontinentu

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina obišao je u utorak radove na gradnji bazena i hotela Specijalne bolnice Stubičke Toplice vrijedne oko 17,6 milijuna eura, a riječ je o jednom od većih ulaganja u razvoj cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Projekt je sufinanciran sa 16,5 milijuna eura, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

"Ovo je sastavni dio velike investicijske mreže koju provodimo u hrvatskom turizmu, u iznosu od 350 milijuna eura", rekao je Glavina.

Dodao je kako se na području pet sjevernih županija sufinancira 18 projekata ukupne vrijednosti veće od 130 milijuna eura, što je, kako je rekao, ključno za razvoj cjelogodišnjeg i ravnomjernije raspoređenog turizma.

Glavina je najavio da će se i u budućim investicijskim planovima, u novom višegodišnjem financijskom okviru, voditi računa da projekti zdravstvenog turizma budu jedan od prioriteta.

"Zdravstveni turizam jedan je od turističkih proizvoda koji nema vremensku komponentu. To je cjelogodišnji turistički proizvod, a ovakve investicije Hrvatskoj će jamčiti da bude ono što želimo - jedna od najkvalitetnijih i najodrživijih destinacija u svijetu", rekao je ministar.

"Zahvaljujući ovakvim investicijama stvorit će se preduvjeti u kojima nakon 2026. godine, kada većina projekata završi, ništa u Hrvatskoj i u kontinentalnom turizmu više neće biti isto", ustvrdio je.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar rekao je da je projekt u Stubičkim Toplicama planiran još 2019. godine te da su bespovratna sredstva omogućila znatno bržu realizaciju.

"U lipnju ove godine bit ćemo gotovi s radovima i dobiti novi hotel s četiri zvjezdice, 36 soba, dva apartmana, novu kuhinju, novi restoran, barove, novi wellness i spa – rekao je Kolar.

To će prema njegovim riječima znatno povećati turističku konkurentnost Stubičkih Toplica i cijele županije.