Vučetić prešao kod brodara, smjena na čelu BKS - leasinga Croatia
25. veljače 2026.
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Davor Vučetić više nije predsjednik Uprave tvrtke RHENUS LOGISTICS CROATIA te jedina članica Uprave ostaje Draženka Smokrović. Nataliji Štrokač dodijeljena je prokura. Vučetić se od Rhenus Logisticsa pozdravio putem svog LinkedIn profila.
- Zahvalan sam na godinama provedenima u Rhenusu, na povjerenju, odgovornostima i, iznad svega, na ljudima s kojima sam imao privilegiju svakodnevno surađivati. Zajedno smo gradili i razvijali organizaciju, suočavali se sa zahtjevnim tržišnim uvjetima i ostvarivali rezultate na koje svi možemo biti ponosni – napisao je Vučetić.
