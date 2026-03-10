Azijske i europske burze rastu nakon oporavka Wall Streeta

Američke burze završile dan pozitivno nakon Trumpovih izjava o mogućem kraju sukoba s Iranom

Na Wall Streetu je u ponedjeljak trgovanje počelo oštrim padom burzovnih indeksa, no kasnije su se probili u pozitivno područje jer je predsjednik SAD-a Donald Trump poručio da bi rat s Iranom uskoro mogao završiti. Dow Jones ojačao je 0,50 posto, na 47.740 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,83 posto, na 6.795 bodova, a Nasdaq indeks 1,38 posto, na 22.695 bodova.

Zbog snažnog rasta cijena nafte, koje su se probile znatno iznad razine od 100 dolara po barelu, jučer su sve svjetske burze oštro pale jer bi rast cijena goriva mogao potaknuti inflaciju i naštetiti cjelokupnom svjetskom gospodarstvu. I na Wall Streetu je trgovanje započelo oštrim padom burzovnih indeksa, pa su u minusu bili i više od 1 posto.

No, nakon što je Trump poručio da je rat SAD-a i Izraela protiv Irana 'prilično' dovršen i da bi mogao trajati kraće nego što se procjenjivalo, u posljednjem satu trgovanja burzovni su indeksi nadoknadili sve gubitke i dan završili u pozitivnom području.

-Takav preokret u kretanju cijena pokazuje da investitori traže svaku priliku da bi se vratili na tržište dionica. No, na tržištu je i dalje puno nesigurnosti po pitanju trajanja sukoba, kao i po pitanju koliko će dugo biti zatvoren Hormuški tjesnac - kaže Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA Research.

Kako je Iran poručio da neće dozvoliti prolaz tankerima kroz taj prolaz, što je zakočilo izvoz nafte s Bliskog istoka, u ponedjeljak rano ujutro cijene su nafte skočile i više od 25 posto, primaknuvši se razini od 120 dolara po barelu. No, kasnije su pale jer je Trump zaprijetio još jačim napadima na Iran ako ne dozvoli prolaz kroz taj tjesnac. Osim toga, mediji pišu da Bijela kuća razmatra popuštanje sankcija protiv Rusije kako bi se povećala ponuda nafte na svjetskim tržištima.

Zahvaljujući svemu tome, jučer su u devet od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica porasle, a najviše u tehnološkom. No, i idućih se dana očekuje nesigurno trgovanje na svjetskim burzama. A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,34 posto, na 10.249 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,77 posto, na 23.409 bodova, a pariški CAC 0,98 posto, na 7.915 bodova.

Europske burze

Na europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica snažno porasle, nakon jučerašnjeg oštrog pada, jer je ulagače ohrabrio rast Wall Streeta i pad cijena nafte duboko ispod razine od 100 dolara po barelu.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 1,7 posto, nakon što je jučer zaronio na najnižu razinu u više od dva mjeseca.

Jutros je londonski FTSE indeks porastao 1,43 posto, na 10.395 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 2,08 posto, na 23.895 bodova, a pariški CAC 1,62 posto, na 8.045 bodova.

Azijske burze

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica porasle jer je ulagače ohrabrio jučerašnji oporavak Wall Streeta u posljednjim satima trgovanja i oštar pad cijena nafte.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 2,6 posto, nadoknadivši dio jučerašnjeg gubitka. Pritom su cijene dionica u Šangaju, Hong Kongu, Indiji, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,5 i 4,8 posto. Azijske ulagače ohrabrio je jučerašnji rast Wall Streeta.

ZSE: Očekuje se rast Crobexa

Na Zagrebačkoj se burzi u utorak očekuje rast Crobex indeksa, nakon jučerašnjeg oštrog pada, jer se oporavljaju i najveće svjetske burze, s obzirom da su cijene nafte ponovno pale duboko ispod razine od 100 dolara po barelu. Crobex indeks pao je u ponedjeljak 2,64 posto, na 3.815 bodova, dok je Crobex10 skliznuo 2,56 posto, na 2.451 bod.

Pritom su pali i svi sektorski indeksi, a najviše Crobexkonstrukt, za 3,9 posto. Redovni promet dionicama iznosio je 3,7 milijuna eura, oko 1,2 milijuna eura više nego prethodnog trgovinskog dana. Najveći promet, oko 790 tisuća eura, ostvaren je dionicom Končara, pri čemu joj je cijena pala 2,55 posto, na 764 eura.

Po likvidnosti je slijedila dionica AD Plastika, s prometom od gotovo 390 tisuća eura, a cijena joj je pala 4,02 posto, na 23,9 eura. Znatniji promet imala je i dionica Dalekovoda, 285 tisuća eura, uz pad cijene za 2,49 posto, na 9,4 eura.

U fokusu investitora bila je i dionica Podravke kojom je protrgovano za 241 tisuću eura, uz pad cijene za 3,42 posto, na 141 euro. I većini ostalih likvidnijih izdanja cijene su jučer pale. Na ZSE se ukupno trgovalo sa 44 dionice, pri čemu je cijena njih 27 pala, devet porasla, a osam stagnirala.

Pad Crobexa bio je jučer posljedica oštrog pada svjetskih burzi jer su zbog krize na Bliskom istoku snažno porasle cijene nafte, što je izazvalo strahovanja od rasta inflacije i usporavanja rasta svjetskog gospodarstva. Danas se, pak, može očekivati rast Crobexa jer se oporavljaju i svjetski burzovni indeksi.