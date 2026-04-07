Wall Street raste, Azija oprezna zbog Trumpovog roka Iranu

Pregovori SAD-a i Irana podupiru tržišta, ali rast nafte i prijetnje eskalacijom drže ulagače na oprezu pred ključnim rokom za Hormuz

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle jer se ulagači nadaju smirivanju krize na Bliskom istoku uslijed pregovora između SAD-a i Irana, no oprez je i dalje izražen, što potvrđuje skroman obujam trgovanja.

Dow Jones ojačao je 0,36 posto, na 46.669 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,45 posto, na 6.612 bodova, a Nasdaq indeks 0,54 posto, na 21.996 bodova.

Podršku tržištu pružile su vijesti o pregovorima o primirju koji se vode preko posrednika, pri čemu je Washington iznio svoje uvjete, a Teheran protuprijedloge. Ipak, kompromis se ne nazire, pa predsjednik Donald Trump prijeti snažnijim napadima ako se do utorka ne otvori Hormuški tjesnac, ključna točka za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Upravo bi otvaranje tog prolaza moglo sniziti cijene nafte i ublažiti inflatorne pritiske, dok njihov rast, koji traje već pet tjedana sukoba, povećava zabrinutost za gospodarstvo i smanjuje izglede za snižavanje kamatnih stopa američke središnje banke, što je dosad bio važan pokretač rasta tržišta.

Unatoč solidnim makroekonomskim pokazateljima, uključujući stabilan rast zapošljavanja i uslužnog sektora, ulagači su oprezni. Na burzama je vlasnika zamijenilo oko 14,8 milijardi dionica, znatno manje od prosjeka u posljednjih 20 dana.

Oprez dominira i na azijskim burzama u utorak, gdje se trguje uz blage pomake indeksa dok ulagači čekaju istek američkog roka Iranu. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u plusu oko 0,4 posto, pri čemu su burze u Japanu, Šangaju i Indiji zabilježile blage padove, dok su Južna Koreja i Australija ostvarile dobitke.

- Pratimo odbrojavanje do isteka Trumpovog roka i ne može se predvidjeti što će se dogoditi. Hrabriji ulagači klade se na jednu ili drugu opciju, dok se ostali osiguravaju od rizika ili se drže podalje od tržišta - kaže Kyle Rodda.

Cijene nafte u međuvremenu su dodatno porasle. Na londonskom tržištu barel je dosegnuo 111,55 dolara, dok je na američkom tržištu cijena porasla na 116,15 dolara.

Dolar je blago ojačao prema košarici valuta, pa je dolarov indeks porastao na 100,06 bodova. Tečaj prema japanskom jenu ojačao je na 159,75 jena, dok je euro blago oslabio na 1,1535 dolara.

Daljnji smjer tržišta uvelike će ovisiti o razvoju pregovora i odluci o otvaranju Hormuškog tjesnaca.