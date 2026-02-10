Savršeni PR više nikoga ne zanima: 2026. mogla bi presuditi filterima

Prema novoj paradigmi, PR se ne bavi uljepšavanjem stvarnosti i kontrolom narativa, nego upravlja neizvjesnošću i pronalazi kreativnost

How do we keep this brat thing going?' pitanje je koje je šefica diskografske kuće u filmu 'The Moment' uputila pjevačkoj zvijezdi Charli XCX misleći, naravno, na to kako na životu održati pompu oko njezina albuma 'Brat' koji je u karakterističnu neonsku zelenu obojio feedove društvenih mreža ljeta 2024.

U 'The Momentu', koji je premijeru doživio prošloga tjedna okupivši vrhunske glumačke zvijezde i utjecajne predstavnike moćne generacije Z, Charli XCX i produkcijski tim koji stoji iza tog mockumentaryja bave se temom slave, opsesijom da se bude 'u trenutku' i paničnoj potrebi da se on održi što dulje. Kako je u intervjuu za Vanity Fair izjavila ta mlada umjetnica, oduvijek ju je zanimao koncept slave, a ona je potpuno svjesna da njezina neće trajati dugo. To suočavanje s činjenicom da je beskonačna pompa na kojoj industrija inzistira zapravo čista iluzija potaknulo ju je na snimanje tog metafilma u dokumentarističkoj maniri.