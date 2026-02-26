ekonomalije

26. veljače 2026.
Hrvatska više nije osuđena prihvatiti svakog investitora
Miodrag Šajatović

Srednje razvijene zemlje, kakva je Hrvatska prema visini BDP-a postala, imaju kriterije što jest poželjno ulaganje, a što nije

Investicijska scena u Hrvatskoj posljednjih je dana u znaku subotnjega protesta udruga i građana Sisačko-moslavačke županije protiv projekta gradnje megafarmi i klaonica pilića Premium Chicken Companyja d.o.o., koji najavljuje investiciju od 600 milijuna eura. Taj d.o.o. u vlasništvu je tvrtke Renaissance Capital, čiji je vlasnik ukrajinski poduzetnik Andrij Matjuha.

Vodstvo ukrajinske tvrtke izdalo je priopćenje u kojemu stoji da društvo Premium Chicken Company d.o.o. 'najoštrije osuđuje postupanje potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede (…) Davida Vlajčića, koji je odbio službeni sastanak s investitorima projekta vrijednog više od 600 milijuna eura, a istodobno je odlučio primiti predstavnike aktivističke udruge Zelena akcija neposredno prije najavljenog prosvjeda'.

Investitor drži lekcije

Teško je prisjetiti se da je bilo koji hrvatski poduzetnik 'najoštrije osudio' nekog ministra u Vladi RH. Ali evo, iz tvrtke u vlasništvu ukrajinskog poduzetnika to su se usudili. Može se zaključiti da su ili potpuno izgubili živce ili vjeruju da u hrvatskoj vladi imaju moćnijeg zaštitnika na višem položaju. Bez obzira na mogući sukob Domovinski pokret – HDZ, bilo bi zanimljivo znati bi li se Ukrajinci usudili 'najoštrije osuditi' nekog ministra u matičnoj zemlji.

