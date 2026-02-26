Adris probio 1,2 milijardi eura prihoda, dobit snažno porasla

EBITDA porasla na 217 milijuna eura, uz rast turizma, osiguranja i Cromarisa te 181 milijuna eura investicija u razvoj

Adris grupa je u 2025. ostvarila 105 milijuna eura neto dobiti, što je rast od 21 posto u odnosu na godinu prije, a ukupan konsolidirani prihod ostvaren je u iznosu od 1,2 milijarde eura, što je rast za 11 posto, izvijestila je u četvrtak ta tvrtka. Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 217 milijuna eura i za 17 posto je veća, a izvještajna neto dobit za 2025. godinu iznosi 105 milijuna eura, što je rast od 21 posto.

Konsolidirana neto dobit iz redovnog poslovanja iznosi 109 milijuna eura. Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 80 milijuna eura i u usporedbi s prethodnom godinom veća je za 21 posto. Izvještajna neto dobit u 2025. godini, kako se navodi u priopćenju, pod utjecajem je jednokratnih stavki od čega najveći utjecaj imaju otpisi vezani za novi investicijski ciklus u turizmu.

Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 1,1 milijardu eura i za 12 posto je veći od prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. U 2025. godini grupa je uložila 181 milijun eura u rast i razvoj svojih poslova, od čega najvećim dijelom u turizam i osiguranje.

Remenar: 2025. još jedna uspješna poslovna godina

Predsjednik Uprave Adris grupe Marko Remenar je kazao kako je iza kompanije još jedna uspješna poslovna godina.

Uz snažan investicijski ciklus vrijedan više od 180 milijuna eura, ostvaren je, kako je rekao, dvoznamenkasti rast prihoda i znatan rast profitabilnosti. Među najznačajnijim projektima izdvojio je ulaganja u splitski hotel Marjan, turistički kompleks Koversadu u Vrsaru te zdravstveni segment u Croatia osiguranju, dok je prva faza razvoja u segmentu energetike u potpunosti dovršena.

Turistički dio Grupe ostvario rast ključnih pokazatelja poslovanja

Turistički dio Grupe lani je ostvario dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) u iznosu od 113 milijuna eura, što je 13 posto više nego u 2024.. Neto dobit iz redovnog poslovanja iznosi 48 milijuna eura, dok je izvještajna neto dobit iznosila 45 milijuna eura, što je 19 posto više.

Turistički segment ostvario je lani prihode od prodaje robe i usluga od 350 milijuna eura što je sedam posto više u usporedbi s prethodnom godinom. Ostvarena je prodaja od 2,06 milijuna jedinica, što je tri posto više. Ostvaren je i prosječan rast cijena na razini turističkog segmenta od pet posto. Pritom je istarski dio ostvario četiri posto veće prihode, dok su zagrebački hoteli rasli za 11 posto. Dubrovački dio ostvario je 23 posto veće prihode, uz napomenu da je prošle godine trajala obnova hotela Astarea.

Ulaganja u turističkom dijelu grupe u 2025. godini iznosila su 113 milijuna eura, a najveći dio uloženo je u kampove u Istri (Koversada u Vrsaru i bazenski kompleks Amarin u Rovinju).

CO ostvarilo 65,5 milijuna eura neto dobiti

Konsolidirani prihod od prodaje osiguranja, uključujući i regionalne podružnice, iznosi 607 milijuna eura, što je za 12 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. U 2025. Croatia osiguranje ostvarilo je konsolidiranu neto dobit u iznosu od 65,5 milijuna eura i za sedam posto je veća od prošlogodišnje.

Ostvarena premija iz ukupnog digitalnog poslovanja rasla je 19 posto, a Croatijin digitalni brand LAQO ostvario je rast premije od 18 posto.

Cromaris ostvario rast prihoda od prodaje i operativne dobiti

Cromaris je u 2025. ostvario dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnog poslovanja u iznosu od 11,3 milijuna eura, što je rast od 64 posto. Lani je ostvareno 327 tisuća eura primitaka od EU fondova i subvencija, što je znatno manje u usporedbi s istim razdoblje prethodne godine kada je zabilježeno 2,2 milijuna eura. To je imalo negativan utjecaj na neto dobit, koja je u 2025. iznosila 2,1 milijun eura.

Cromaris je u 2025. ostvario prihod od prodaje roba i usluga u iznosu od 117 milijuna eura, što je za devet posto više nego u godini prije.

Proizvodnja zelene energije radi punim kapacitetom

Iz Adrisa u priopćenju podsjećaju da su s grupacijom ENCRO potpisali u listopadu 2023. ugovor o zajedničkom ulaganju u obnovljive izvore energije. Svaka tvrtka raspolaže s 50 posto udjela u četiri projektna društva koja su razvila šest projekata proizvodnje električne energije, jednu vjetroelektranu i pet sunčanih elektrana, ukupne priključne snage od 122,3 MW, odnosno 141,8 MW instalirane snage.

Izgradnja je obavljena u skladu s planom, probna proizvodnja prvih elektrana započela je u prosincu 2024., a sve su elektrane od početka ožujka 2025. u probnom radu. Proizvodnja punim kapacitetom započela je u kolovozu 2025. godine. Za sve elektrane ishođene su sve potrebne dozvole. Zelena energija ostvarila je u 2025. godini 16 milijuna eura prihoda i 4,7 milijuna eura neto dobiti.