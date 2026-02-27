Azijske burze oporavile se unatoč padu Nvidije i Nasdaqa

MSCI indeks dosegnuo rekord, no trguje se nesigurno zbog nestabilnosti tehnološkog sektora koji predvodi rast azijskih tržišta

Na azijskim su burzama u petak cijene dionica porasle, no trguje se nesigurno zbog pritiska na tehnološki sektor koji je prethodnog dana oborio Wall Street. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,2 posto i dosegnuo novu rekordnu razinu. Cijene dionica u Japanu, Australiji, Šangaju, Južnoj Koreji i Hong Kongu porasle su između 0,2 i 0,9 posto, dok su u Indiji pale 0,7 posto.

Na samom početku trgovanja većina tih indeksa bila je u minusu, no azijska su se tržišta oporavila i nastavila višednevni uspon. Ipak, trguje se nesigurno zbog nestabilnosti tehnološkog sektora, koji je u posljednje vrijeme glavni pokretač rasta većine azijskih burzi.

Razlog nesigurnosti je pad na Wall Streetu u četvrtak – S&P 500 skliznuo je 0,54 posto, na 6.908 bodova, a Nasdaq 1,18 posto, na 22.878 bodova. Dow Jones je blago ojačao 0,03 posto, na 49.499 bodova, jer su ulagači dio investicija preusmjerili iz tehnološkog u sigurnije sektore.

Glavni krivac pada bio je Nvidia, najveći svjetski proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju, čija je dionica potonula 5,5 posto – i to unatoč izvrsnim poslovnim rezultatima. Prihodi su u proteklom tromjesečju porasli 73 posto na godišnjoj razini, na 68,13 milijardi dolara, dok je dobit gotovo udvostručena, na 43 milijarde dolara. Odmah nakon objave rezultata cijena dionice porasla je 3 posto, no situacija se preokrenula i do kraja trgovanja dionica je izgubila 5,5 posto. Analitičari kažu da su ulagači očekivali više od najveće svjetske kompanije po tržišnoj vrijednosti.

Zbog pada Nvidije pod pritiskom su se našle i dionice drugih proizvođača čipova – taj je sektor u prosjeku pao 3,2 posto – kao i dionice gotovo svih ostalih tehnoloških divova. Unatoč dobrim poslovnim rezultatima, tehnološki sektor ostaje vrlo nestabilan jer se ulagači pitaju koliko će golema ulaganja u razvoj umjetne inteligencije pridonijeti prihodima kompanija te strahuju da su cijene dionica u tome sektoru previsoke.

Na europskim su burzama cijene dionica u četvrtak porasle. Londonski FTSE ojačao je 0,37 posto, na 10.846 bodova, frankfurtski DAX 0,45 posto, na 25.289 bodova, a pariški CAC 0,72 posto, na 8.620 bodova.

Na valutnim tržištima dolar je prema košarici valuta blago ojačao – dolarov indeks kreće se oko 97,69 bodova, nešto više nego jučer. Tečaj dolara prema jenu skliznuo je na 155,80, dok je euro oslabio na 1,1805 dolara. Cijene nafte porasle su nakon jučerašnjeg pada: na londonskom tržištu barel je ojačao 0,35 posto, na 71,00 dolara, a na američkom 0,52 posto, na 65,55 dolara.