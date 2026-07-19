Zatišje pred buru: Što se događa s domaćim marketinškim tržištem

Iako je tehnološka transformacija zajednička gotovo cijeloj indus3ji, razlikuje se put kojim agencije idu ne bi li ostale konkurentne

Gledano izvana, domaća marketinška industrija nije ostavljala dojam da proteklih godinu dana prolazi kroz osobito uzbudljivo razdoblje. Na domaćim marketinškim natjecanjima zlato se dijelilo štedljivo, činilo se da nema velikih kreativnih pomaka koji su zaokupili širu javnost i da je struka ušla u svojevrsno zatišje.

No dojam je, kako to često biva, varljiv. Iza zatvorenih vrata vodila se (i vodi) jedna od najvećih transformacija poslovanja u posljednjih desetak godina. Umjetna inteligencija prestala je biti vruća tema konferencija koje najavljuju nove trendove i postala svakodnevni alat. Klijenti su počeli rezati budžete, glasnije propitivati cijene, procese i vrijednost agencijskog rada. 'Pa AI alati nisu skupi!' česta je i (nepravedna) primjedba. Neke su se agencije širile, druge restrukturirale i mijenjale vlasnike, treće razvijale vlastite tehnološke platforme, a gotovo sve počele su preispitivati što će uopće značiti biti marketinška agencija za dvije ili tri godine.