Završetak preuzimanja Tehnomonta, Pro Wood u predstečaju

Ante Obućina zauzeo je funkciju predsjednika Uprave TEHNOMONTA – BRODOGRADILIŠTA PULA, a Kristijan Miota imenovan je članom Uprave umjesto Gordane Deranje. Smijenjen je i NO pa je novom predsjednicom imenovana Morana Ilić, njezinim zamjenikom Davor Sesar, a članom Uprave imenovan je Filip Komel. Time je završeno Obućinino preuzimanje Tehnomonta.

Podsjetimo,tvrtka Linear Alpha Ante Obućine preuzela je u ožujku Tehnomont – Brodogradilište Pula od Miljenka Brnića, Gordane Deranje, Aleksandra Šurana i Seana Lisjaka. Potvrdili su to Lideru Gordana Deranja i Ante Obućina, koji su istaknuli da će Tehnnomont zadržati djelatnost brodogradnje te da ova akvizicija podrazumijeva i preuzimanje postojećih financijskih obveza poduzeća.