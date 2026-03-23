Tvrtke i tržišta

Linear Alpha Ante Obućine preuzela pulsko brodogradilište Tehnomont

23. ožujka 2026.
Tehnomont 1

Sergej Abramov
Novi vlasnik Tehnomonta najavljuje refinanciranje, ulaganja i jačanje brodograđevne djelatnosti, Gordana Deranja u ide u mirovinu od travnja

Tvrtka Linear Alpha Ante Obućine, aktualnog člana uprave Tehnomonta i suvlasnika Elektrode Zagreb, preuzela je Tehnomont – Brodogradilište Pula od Miljenka BrnićaGordane DeranjeAleksandra Šurana i Seana Lisjaka. Potvrdili su to Lideru Gordana Deranja i Ante Obućina, koji su istaknuli da će Tehnnomont zadržati djelatnost brodogradnje te da ova akvizicija podrazumijeva i preuzimanje postojećih financijskih obveza poduzeća.

- Ante Obućina je bio jedini zainteresirani kupac koji je htio zadržati djelatnosti brodogradnje, svi ostali su pokazivali interes samo za marinu. Predstavio je i planove ulaganja čija realizacija je već počela, širi se postojeća pokretna hala, a kupuje se i suvremena oprema za gradnju – rekla nam je Gordana Deranja, dugogodišnja direktorica i suvlasnica Tehnomont – Brodogradilišta Pula.

Deranja je od listopada, otkad teku pripreme za ovu akviziciju, bila angažirana na pola radnog vremena, a s početkom idućeg mjeseca, nakon četrdeset godina u Tehnomontu tijekom kojih je bila i predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), otići će u punu mirovinu.

Zašto je Obućina ušao u Tehnomont

Novog vlasnika Tehnomonta Antu Obućinu pitali smo kakve su okolnosti dovele do preuzimanja ovog pulskog privatnog brodogradilišta.

