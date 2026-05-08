Entrio kupio srpski Gigs Tix: Stvoren najveći ticketing sustav u JI Europi

Akvizicijom vodeće srpske platforme, Entrio grupa upravlja s 12 milijuna ulaznica i dominira tržištima Hrvatske, Srbije te Crne Gore

Nakon nedavnog strateškog preuzimanja platforme Ulaznice.hr, Entrio grupa povlači još jedan ključan potez u svojoj regionalnoj ekspanziji. Službeno je potvrđena akvizicija Gigs Tixa, jedne od najprepoznatljivijih ticketing platformi u Srbiji i Crnoj Gori, čime Entrio grupa postaje centralno mjesto za organizaciju događaja u cijeloj regiji.

Ovim potezom Entrio ne samo da širi svoje poslovanje, već uvodi novu razinu operativnih, tehnoloških i sigurnosnih standarda u regionalnu event industriju.

Gigs Tix u ovu sinergiju donosi golemi ugled i više od 18 godina iskustva na najzahtjevnijim projektima. Osnovan u Novom Sadu, ovaj ticketing brend odigrao je ključnu ulogu u razvoju srpske i crnogorske glazbene i festivalske scene, ali i u razvoju online prodaje ulaznica. Kao dugogodišnji partner EXIT festivala i velikih međunarodnih turneja svjetskih zvijezda poput Madonne, Depeche Modea, Ed Sheerana, Metallice, čuvenih Sensation White partija i drugih, Gigs Tix je usavršio upravljanje kompleksnim projektima i masovnom prodajom.

Ovom akvizicijom Entrio grupa gradi sustav koji po dosegu i kapacitetima nema pravu konkurenciju u jugoistočnoj Europi, ali i postavlja najviši standard funkcioniranja cijele event industrije. Grupa sada broji tim od 70 stručnjaka u 6 lokalnih ureda, a zajednička statistika dodatno potvrđuje lidersku poziciju s preko 12 milijuna ukupno prodanih ulaznica za više od 40 tisuća uspješno realiziranih evenata, preko 4 tisuće zadovoljnih organizatora i preko milijun kupaca.

Tehnološka prednost i jači sigurnosni standard

Uz širenje tržišta, jedan od ključnih iskoraka odnosi se na ulaganje u sigurnost i pouzdanost sustava. Integracijom Gigs Tix-a u Entrio infrastrukturu uvodi se napredniji sigurnosni standard, veća brzina i jednostavnost kupovine ulaznica te kontinuirano unapređenje u području zaštite podataka kupaca i organizatora.

- U praksi to znači sigurnije transakcije, stabilniji i brži sustav, nove mogućnosti te veću otpornost na sve izazove modernog digitalnog ticketinga, čime dodatno potvrđujemo spremnost Entrio platforme za prodaju najvećih i najkompleksnijih događaja - ističe CEO Entrio grupe Martin Jan Verschuijl.

Spajanje s GigsTix-om organizatorima u regiji omogućuje lakše širenje na susjedna tržišta Srbije i Crne Gore, uz zadržavanje lokalne ekspertize i stabilnosti poslovanja, ali i pristup tehnološki naprednijem i sigurnijem sustavu.

- Osnivači Gigs Tixa kao i cijeli operativni tim, nastavljaju voditi Gigs Tix u sklopu Entrio grupe, a njihovo veliko iskustvo na respektabilnim projektima u EU i izvan nje predstavlja snažno pojačanje za naš tim. Njihova ekspertiza donosi izravnu dodanu vrijednost svim organizatorima u našem sustavu - dodaje Jan Verschuijl.

Jedan sustav, veća prodaja

Jedan od ključnih koraka bit će integracija Gigs Tix-a na Entrio tehnološku platformu, čime organizatori dobivaju pristup najvećoj regionalnoj bazi kupaca te najmodernijim alatima za automatizaciju poslovanja, upravljanje kompleksnim događajima i povećanje prodaje.

Berislav Marszalek

- Kontinuiranom optimizacijom procesa omogućavamo još veću efikasnost našim organizatorima. Skorim prelaskom Gigs Tix-a na prepoznatljivu Entrio platformu, svim organizatorima ćemo omogućiti uštedu vremena, bolju kontrolu podataka, doseg do novih kupaca i ono najvažnije - veću prodaju. istaknuo je Berislav Marszalek, osnivač i Chief Innovation Officer Entrio grupe.

Za vodstvo Gigs Tix-a, ovo je prirodan korak prema naprijed.

- Sretni smo što postajemo član Entrio grupe. Ovo je snažan iskorak koji donosi novu razinu kvalitete i inovacije našim organizatorima, a kupcima još veću ponudu sadržaja i bolju uslugu. Zajedno krećemo u novu fazu rasta - poručuje Ilija Matković, suosnivač i direktor Gigs Tix-a.

Period tranzicije i početak regionalne konsolidacije

GigsTix se trenutačno nalazi u procesu postupne integracije u kojem se posebna pažnja posvećuje korisnicima i organizatorima, kako bi prijelaz na jedinstvenu platformu bio što jednostavniji i bez prekida u korištenju. Puni prelazak na novu tehnološku platformu, koja će tržištima Srbije i Crne Gore donijeti najmodernije trendove i mogućnosti u prodaji ulaznica, trebao bi biti završen tijekom ljeta 2026.

- Širenjem na Srbiju i Crnu Goru otvaramo novo poglavlje razvoja Entrio grupe, ali naše ambicije tu ne staju. Aktivno radimo na daljnjoj regionalnoj ekspanziji te planiramo već do kraja godine Entrio platformu proširiti na dodatna tržišta jugoistočne Europe, čime ćemo dodatno ojačati našu poziciju vodeće ticketing kompanije u regiji - zaključuje Martin Jan Verschuijl.