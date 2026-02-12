U novom Lideru analiziramo kako Europa spas traži na Globalnom jugu

Otkrivamo može li Europa izvesti tzv. tech swap, donosimo priču o uspjehu Quahwe te prilog o digitalnim financijama

Europa se seli na jug. Trgovinski, naravno. S nepredvidivim i protekcionistički nastojenim 'partnerom' kakav je danas SAD i nije imala raskošnog izbora. Od Mercosura do Indije i Indonezije, EU se čvrstim sporazumima nada (p)ostati važnim ekonomskim igračem, s davno nagriženim globalnim udjelom, pa ta nastojanja analiziramo u novom Lideru.

Stari kontinent istovremeno je počeo osvještavati da moderna ekonomija ne može ovisiti isključivo o američkim digitalnim platformama i platnim sustavima, pa istražujemo je li moguć adekvatan tech swap. Biste li vi zamijenili YouTube PeerTubeom?

Dok se Europa repozicionira, Hrvatskoj za završetak pristupnog procesa OECD-u još nedostaju odobrenja u pet ključnih odbora i jednog pododbora. No, Vlada tvrdi da nismo pali na tom važnom ispitu i da izostanak politički škakljivih reformi neće spriječiti ulazak Hrvatske u OECD.

O tromosti sustava piše i Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, koji u novim 'Ekonomalijama' secira zakašnjele reakcije političara Butkovića, Šušnjara, Lalovca i Grmoje na gašenje proizvodnje u Gredelju.

Na tržišne izazove i regulatorne pritiske u intervjuu se osvrće Vatroslav Hubicki, član Uprave BAT-a Adria i direktora tržišta za Hrvatsku i Sloveniju. Opisuje svoj karijerni put te objašnjava zašto restrikcije, poput unificiranih pakiranja cigareta u Sloveniji, otežavaju informiranje potrošača i zašto BAT fokus stavlja na edukaciju trgovaca.

Pozitivan primjer modernog poslovanja donosi Robert Pudić koji je kroz brend Quahwa stvorio novu kategoriju specialty-kave za urede. Danas opskrbljuje više od 230 kompanija, pa kavu koju prži u Zagrebu svakodnevno u kompanijama pije oko 24 tisuće ljudi.

Donosimo i reportažu s FER-a, gdje su nas predstavnici organizacije IEEE podsjetili da je zemlja razvijena onoliko koliko ima inženjera elektrotehnike, a otkrivamo i kako maksimirati vrijednost kompanije prilikom prodaje.

Na kraju, u prilogu 'Digitalne financije' donosimo detalje o revoluciji u plaćanju i SEPA transferima kojima su se banke izjednačile s fintechovima u borbi za vaš novac u 10 sekundi, uskoro možda i uz 0 naknada.