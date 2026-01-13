Žito isplatilo 51 posto vrijednosti udjela u Mesnoj industriji Ravlić

Sada slijede ulaganja u MI Ravlić, kako je najavljeno još u ljeto prošle godine. Kompanijom bi i dalje trebao upravljati Mario Ravlić

Danas je zaključena transakcija kojom je Žito stekao 51 posto udjela u temeljnom kapitalu Mesne industrije Ravlić. Time je definitivno, uz prethodno odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (kompanija obavještena lani 15. listopada), završilo većinsko preuzimanje MI Ravlić koje je započelo prošle godine, a u lipnju su definirani svi uvjeti kupoprodaje.

Prema tim uvjetima, MI Ravlić će zadržati svoje ime i brand, Zlatko Ravlić je zadržao 49 posto vlasničkog udjela, dok su Mario Ravlić i Ivana Ravlić ostali na čelu kompanije, a Žito će imenovati još dva člana Uprave.

Podsjetimo, u svibnju 2024. otvoren je predstečajni postupak nad MI Ravlić. Sama je kompanija podnijela predstečajni prijedlog 30. travnja te godine, odmah nakon blokade računa teške oko 400 tisuća eura.

Sada slijede ulaganja u MI Ravlić, kako su još u lipnju najavili iz Žita. Član Uprave Žita zadužen za poljoprivredu Mato Božić tada je izjavio da će ta kompanija u većinskom vlasništvu Marka Pipunića u novu članicu Žito grupe 'donijeti sigurnost, obrtna sredstva za rad i daljnje širenje poslovanja.

S druge strane, kroz Mesnu industriju Ravlić osigurat će se potpuna vertikalna integracija od polja do stola', a novo strateško partnerstvo dat će novi zamah uzgoju svinja i mesoprerađivačkoj industriji u Slavoniji. MI Ravlić pak donosi Žitu modernu proizvodnu infrastrukturu značajnih kapaciteta za proizvodnju svježeg mesa te polutrajnih i trajnih proizvoda kroz 65 godina iskustva i tradicije u toj branši te naširoko poznatim brandom Ravlić.

Inače, MI Ravlić jedna je od većih mesnih industrija u Hrvatskoj koja ima vlastitu proizvodnju, transport i mesnice. U maloprodajnoj mreži broji više od 30 poslovnica. Proizvode u veleprodaji plasira i u većinu trgovačkih maloprodajnih lanaca.

Na kraju napomenimo da Žito grupa još nije imenovala dva člana Uprave MI Ravlić. Kako nam je još u lipnju rekao Mario Ravlić, on će ostati predsjednik Uprave, a kako do sada nije bilo službene promjene tog stava, očekujemo da Žito imenuje još dva člana Uprave.