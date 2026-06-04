Kako je Royal Pop promijenio pravila luksuznog marketinga

Suradnja Swatcha i Audemars Pigueta pokazuje kako se ekskluzivni brendovi mogu približiti novoj publici bez gubitka identiteta

S obzirom na to da se publika, nažalost, već naviknula na to da iz daleke Amerike stižu vijesti o pucnjavama, što na ulici, što u školama ili čak u dvorištu Bijele kuće, lako je bilo vijest o policijskom rastjeravanju gomile paprenim sprejom pripisati građanskim nemirima.

Međutim, stvar je bizarnija. Naime, policijske trupe Long Islanda poslužile su se sprejom za samoobranu ne bi li rastjerale podivljale kupce u redu za kupnju – sata. Royal Pop, koji su zajedno lansirali Swatch i Audemars Piguet, izazvao je takvo ludilo da su u nekoliko europskih gradova trgovine zatvorene dok se gomila ne sabere, a lansiranje proizvoda otkazano je u Indiji i Dubaiju. Mediji u SAD-u i Ujedinjenome Kraljevstvu izvijestili su da su neki kupci uhićeni jer su remetili javni red i mir, a nadnaravni prizori dugačkih redova ispred Swatchevih trgovina u Sydneyju i Tokiju ​obišli su svijet.