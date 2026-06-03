U Hrvatskoj još radi 13 obrta starijih od 100 godina

Najstariji hrvatski obrti otkrivaju što ih je održalo desetljećima i zašto danas strahuju za nastavak tradicije

Osim diskretnog natpisa na ruiniranim teškim drvenim vratima zgrade u zagrebačkoj Gundulićevoj ulici na broju 29 da se tu nalazi najstariji živući obrt u Hrvatskoj, Kartonaža Hudetz, ništa s ulice ne upućuje na to da se iza vrata odvija prilično dinamičan posao. Vidi se to tek kad se uđe u zgradu u kojoj su hodnici u prizemlju zakrčeni velikim i punim kartonskim kutijama, podrum iskorišten za radionicu, a mali dvorišni objekt pretrpan raznoraznim uzorcima kutija svih veličina koji svjedoče o starim i novim narudžbama koje je Kartonaža Hudetz isporučila.

Više je nego očito da prostor kojim obrt raspolaže apsolutno ne zadovoljava potrebe, ali Tanja Hudetz, peta generacija u obitelji koja vodi posao, i ne pomišlja radionicu preseliti na neku prikladniju lokaciju. Održavanje obiteljske obrtničke tradicije, čemu je čvrsto predana, naime, za nju podrazumijeva ne samo održavati posao koji je njezin čukundjed utemeljio 1862., ne samo prenijeti ljubav prema tom poslu na sljedeću generaciju, već i čuvati atmosferu i stil kojim se oduvijek radilo. Biti obrtnik na lokaciji u centru Zagreba, ma koliko to rast posla u međuvremenu učinio kaotičnim, jedno je od uobičajenih obilježja tog stila.

Radni dan od 17 sati