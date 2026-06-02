Priša Studio i Kärcher Hrvatska danas više nisu samo odnos agencije i klijenta. To je suradnja u kojoj obje strane žele napraviti nešto više od još jedne kampanje

Rečenica koju Kärcher Hrvatska od nas čuje gotovo svaki put kad kažemo da imamo još jednu ideju.

I svaki put nekako završi isto. Još jedan sastanak, još jedan moodboard i još jedno: 'ajmo probati.'

I upravo zbog toga nastaju najbolje stvari.

U industriji u kojoj se stalno priča o odnosu agencije i klijenta, rijetko se priča o tome koliko je zapravo važno da s druge strane imaš ljude koji vjeruju ideji. Ne samo kada je gotova i lijepo prezentirana, nego dok je još samo misao izrečena usred sastanka. To je trenutak kada klijent stvarno čuje što pokušavaš napraviti. I odluči toj ideji dati prostor da naraste.

S Kärcher Hrvatska marketing timom upravo tako funkcioniramo već četiri godine.

Tomislav Cvetković, Ivana Bliznac Novokmet, Bernarda Selihar i Lara Boljanović jedni su od onih ljudi koji brend ne gledaju samo kroz marketing, nego kroz potencijal svega što on može postati. Primjećuju detalje, prepoznaju ideju dok je još potpuno sirova i imaju ono najvažnije, dovoljno povjerenja da kreativcima daju prostor za iskorak. A upravo iz takvih odnosa nastaju kampanje koje izlaze iz okvira klasične lokalne komunikacije.

Tako je nastala i prva globalna digitalna kampanja koju smo zajedno radili.

A tako je nastao i print oglas koji je prošli tjedan osvanuo na cijeloj stranici dnevnih novina.

Ideja je bila jednostavna. 'Ovo je zadnji put da koristiš novine za čišćenje stakla.'

I upravo zato je završila u novinama. Nastala je za praznik rada, negdje između ćevapa, previše sunca i jednog klasičnog: 'čekaj… imamo još nešto.'

I možda je upravo to najbolji opis odnosa između kreativnog studija i klijenta.

Kad obje strane dovoljno vjeruju jedna drugoj da zajedno naprave korak više od očekivanog.

Iako je digital core našeg poslovanja, uvijek ćemo voljeti dobre stare medije. Jer dobra ideja ne bira format. Samo pravi trenutak.

Velik dio Kärcher komunikacije dolazi iz centrale u Njemačkoj, ali upravo tu nastaje prostor u kojem lokalni tim i kreativni partner mogu napraviti razliku. Ne samo kroz prilagodbu hrvatskom tržištu, nego kroz projekte koji brendu daju lokalni karakter, prepoznatljivost i osobnost.

I možda upravo zato stalno govorimo:

'Ovo je zadnji put.' A svi znamo da nije.