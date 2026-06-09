Manosfera: Kako brendovi mogu ponuditi bolju viziju muškosti

Brendovi moraju odbaciti toksične mitove i prestati hraniti narative koji štete suvremenim muškarcima

Kad je francuski proizvođač biljnih proizvoda Sojasun odlučio pronaći ambasadore za svoju novu kampanju, nije se obratio nutricionistima, sportašima i stručnjacima za zdravu prehranu nego svojim ljutim neprijateljima –​ hipermaskulinim influencerima.

Naime, u kulturi takozvane manosfere kojoj oni pripadaju izraz soy boy ili, u slobodnom prijevodu, 'sojaš' pogrdan je naziv koji se upotrebljava kako bi se onima koji prema njihovoj definiciji nisu dovoljno muževni osporila muškost, a taj izraz naslanja se na pogrešno shvaćenu teoriju o tome da soja povećava razinu estrogena.