Cilj je izgledati bolje a da nitko ne zna zašto

Zdrava koža je pokazatelj načina života, izloženosti stresu, kvalitete sna, hormonske ravnoteže i navika koje dugoročno utječu na zdravlje

U svijetu savršenih instagramskih lica i brzih AI korekcija, u kojem svi nalikuju jedni na druge, estetska medicina napokon mijenja smjer. Nakon godina prenaglašenih, uniformiranih lica bez karaktera fokus se vraća na suptilnije zahvate, kvalitetu kože i dugoročno zdravlje.

Dr. sc. Maja Kovačević, dr. med., specijalistica dermatologije i venerologije iz Poliklinike Duduković Kisić, dio je generacije stručnjaka koji takav pristup dosljedno grade u praksi. Umjesto na brzim rješenjima i univerzalnim korekcijama njezin rad temelji se na principima sporog starenja (engl. slow aging), individualnom pristupu, preventivi i tretmanima koji djeluju postupno kako bi se sačuvalo, a ne promijenilo, ono po čemu je lice prepoznatljivo.

Što biste savjetovali nekomu tko razmišlja o tome da prvi put posjeti estetsku kliniku?

– Prvi korak ne bi trebao biti 'što da napravim', nego 'što želim postići i zašto'. S tretmanima je najbolje početi kad primijetimo promjene koje nam smetaju, bilo da je riječ o kvaliteti kože, gubitku svježine, prvim borama ili općem dojmu umora. Ne postoji prerano ili prekasno, ali dugoročno najbolje rezultate daje postupan, preventivan pristup u duhu sporog starenja umjesto čekanja da problem postane izražen pa se traže brza i agresivna rješenja.

Kako odabrati pravog liječnika?

– Važno je odabrati liječnika koji razumije što vam zaista smeta i koji će vas na tom putu voditi tempom koji vama odgovara. Pacijentu moramo objasniti što realno može očekivati od pojedinih terapija, a to katkad znači i reći 'ne'. Cilj nije promjena identiteta, nego pomoć da osoba izgleda svježije i odmornije. Često pacijenti kažu kako je okolina primijetila da 'izgledaju bolje', no ne znaju zašto. Rezultat treba biti vidljiv, ali ne smije 'vrištati'.

Koliko je danas estetska medicina zapravo povezana sa zdravljem, a ne samo s izgledom?

– Estetska medicina danas je mnogo više od pitanja izgleda. Kvaliteta kože, očuvanje tkiva, prevencija ubrzanog starenja i zadovoljstvo izgledom usko su povezani s općim blagostanjem. Sve više govorimo o korektivnoj dermatologiji kao sastavnom dijelu pristupa dugovječnosti – ne zato da bismo negirali starenje, nego da bismo ga usporili i učinili kvalitetnijim. Zdrava, njegovana koža nije samo estetska kategorija – ona je pokazatelj načina života, izloženosti stresu, kvalitete sna, hormonske ravnoteže i navika koje dugoročno utječu na zdravlje. U tom smislu estetska medicina može biti racionalan alat za očuvanje kvalitete kože i samopouzdanja.

Gdje je granica?

– Granica je onaj trenutak kad estetski zahvat prestane biti potpora osobi, a postane pokušaj bijega od sebe ili nerealnog ideala. Kad želimo izgledati kao filtar, kao druga osoba ili kada je motiv isključivo vanjsko vrednovanje, tada izlazimo iz zone zdravog pristupa.

Svjedočimo trendu glow downa​, prirodnijem, suptilnijem pristupu ljepoti. Je li to prolazan trend ili dugoročna promjena u percepciji ljepote?

– Nadam se i vjerujem da je riječ o dugoročnoj promjeni. Pacijenti su danas informiraniji i sve više razumiju da 'manje, ali pametnije' daje najbolje rezultate. Nakon razdoblja pretjeranih korekcija i uniformiranog ideala vraćamo se individualnosti, kvaliteti kože i prirodnoj svježini lica. Fokus se pomiče s 'napuhavanja' i vidljivih intervencija prema očuvanju kvalitete kože, prevenciji i suptilnim korekcijama. Zato danas više govorimo o ​botulinum toksinu ​u malim, preciznim dozama, mezoterapiji, skinboosterima, stimulatorima kolagena i laserskim tretmanima koji poboljšavaju kvalitetu kože, a ne o pretjeranom volumenu.

Koliko su filtri i društvene mreže promijenili očekivanja pacijenata? Kako ih vraćate u realnost?

– Ljudi su svakodnevno izloženi licima bez pora, bez sjena, bez mimike i bez znakova umora, pa prirodna koža izgleda 'nedovoljno dobra'. To je posebno izražen problem kod mlađih generacija i fenomena tzv. Sephorine djece (engl. Sephora kids), pri kojem djeca i vrlo mladi počinju upotrebljavati preagresivne aktivne sastojke bez stvarne potrebe. Zbog toga je iznimno važno educirati pacijente i objasniti što je moguće postići u stvarnom životu, a što pripada digitalnoj iluziji. Koža ima teksturu, lice ima pokret i starenje je prirodan proces koji, nažalost, ne možemo zaustaviti, ali možemo ga usporiti, ublažiti i učiniti kvalitetnijim.

Koje pogreške ljudi najčešće čine kad počnu s estetskim tretmanima?

– Najčešća je pogreška nerealno očekivanje brzog rješenja za problem koji se razvijao godinama. Estetska medicina nije jednokratan zahvat. Pri većini indikacija, posebno kad govorimo o kvaliteti kože, potrebni su kontinuitet, ponavljanje tretmana i kombinacija metoda. Druga je česta pogreška fokus isključivo na jednu boru ili jednu regiju, bez razumijevanja cjeline lica i kvalitete kože. Treća je pogreška odabir tretmana prema trendu, društvenim mrežama ili preporuci bez stručne procjene. Često se zanemaruje baza: zaštita od sunca, kvalitetna rutina u njezi kože i opći životni stil. Najbolji rezultati dolaze kad se stručni tretmani nadograđuju na dobru svakodnevnu njegu.

Koje tehnologije danas zaista mijenjaju industriju?

– Ono što danas zaista mijenja estetsku medicinu nisu 'najglasnije' tehnologije, nego one koje daju konzistentne, sigurne i dugoročne rezultate. Fokus se pomiče prema metodama koje poboljšavaju kvalitetu kože, potiču regeneraciju i usporavaju starenje umjesto da maskiraju problem. Ključnu ulogu imaju precizno primijenjeni neuromodulatori poput botulinum toksina, zatim mezoterapija, dubinski regeneratori kože (engl. skinboosters), ​stimulatori kolagena, ali i suvremeni laserski tretmani koji ciljano djeluju na teksturu, pigmentacije i stimulaciju kolagena. Fileri se upotrebljavaju suptilno, za osvježavanje i blagu redefiniciju uz očuvanje prirodnog izgleda.

Koje tretmane najčešće primjenjujete u radu?

– Oslanjam se upravo na kombinirane protokole. Injektivnim metodama koristim se kako bih očuvala kvalitetu i funkciju kože, a ne promijenila identitet lica. Botulinum toksin u umjerenim dozama djeluje preventivno i opušta pretjeranu mimiku, mezoterapija, skinboosteri i ​stimulatori kolagena poboljšavaju hidrataciju, elastičnost i dugoročnu obnovu tkiva, a laseri omogućuju ciljanu regeneraciju.

Koje su tehnologije najviše nahajpane?

–​ Hype se često stvara oko tretmana koji zvuče inovativno ili futuristički, ali nisu uvijek dovoljno individualizirani i nemaju realan omjer između koristi i očekivanja. U estetskoj medicini ne postoje čudesna rješenja. Ključ je u pravilnoj indikaciji i planu prilagođenom osobi, a ne trendu.

Primjećujete li promjene u odnosu muškaraca prema estetskoj medicini? Što ih danas najviše zanima i što ih još koči?

– Svakako. Muškarci su danas mnogo osvješteniji. Posebno oni u poslovnom svijetu žele izgledati svježije, odmornije i energičnije, ali bez dojma da su 'nešto radili'. Najviše ih zanimaju diskretni tretmani s prirodnim rezultatom i minimalnim oporavkom poput botulinum toksina ili postupci koji smanjuju umoran izgled lica. Još ih koče predrasude da je, primjerice, estetska medicina rezervirana za žene ili da će rezultat biti umjetan i previše vidljiv. Zato je važno govoriti o korektivnoj dermatologiji kao o dijelu suvremene brige o sebi, profesionalnoj prezentaciji i dugoročnom očuvanju kvalitete kože.

Koje tretmane da bismo izgledali i osjećali se bolje možemo primjenjivati kod kuće?

– Prvo, svakodnevna fotoprotekcija. UV zračenje jedan je od glavnih uzroka fotostarenja jer ubrzava razgradnju kolagena i pojavu pigmentacija. Drugo, dosljedna individualizirana rutina u njezi kože, pri čemu su važniji kontinuitet i pravilan odabir aktivnih sastojaka od kompleksnosti. Treće, dermatonutricija, odnosno uravnotežena prehrana uz ciljanu suplementaciju. S obzirom na ubrzan način života i često nedovoljan nutritivni unos, suplementi poput antioksidansa, omega-3 masnih kiselina i kolagena pomažu u borbi protiv oksidacijskog stresa i upalnih procesa te u očuvanju strukture kože. U konačnici, kvaliteta kože nije rezultat jednog tretmana, nego dosljednih svakodnevnih navika koje dugoročno donose najveću promjenu.

Sadržaj nastao u suradnji s dr. sc. Majom Kovačević