Dancing Bear otkupio gotovo cijeli katalog Hladnog piva

Zagrebačka diskografska kuća, čiji je manjinski vlasnik Warner Music Group, objedinila je jedan od najvažnijih rock opusa pod jednim krovom

Diskografska kuća Dancing Bear preuzela je vlasništvo nad gotovo cijelim katalogom Hladnog piva, čime je jedan od najvažnijih rock opusa na ovim prostorima objedinjen pod jednim krovom. Iako vrijednost same transakcije nije objavljena, rijedak je to primjer prodaje vlastitih kataloga na domaćem tržištu, dok svjetske glazbene zvijezde takve poslove sklapaju već nekoliko godina.

Preuzimanjem albuma 'Pobjeda' (1999.), 'Knjiga žalbe' (2007.), 'Knjiga postanka' (2009.), 'Svijet glamura' (2011.), 'Evo vam Džinovski!' (2014.) i 'Dani zatvorenih vrata' (2015.) Dancing Bear je zaokružio opus uz izdanja koja je i sam objavio, među kojima su 'Desetka' (1997.), 'Istočno od Gajnica' (2000.), 'Šamar' (2003.) i 'Pun(k)ondom spo(r)tova' (2004.).

Bend koji djeluje više od tri desetljeća iza sebe ima niz hitova kao što su 'Nije sve tako sivo', 'Zimmer frei' i 'Samo za taj osjećaj', a kultni albumi 'Šamar', 'Knjiga žalbe' i 'Svijet glamura' danas se smatraju dijelom hrvatske rock baštine.

– Hladno pivo i Dancing Bear zajedno su napravili neke od najvažnijih diskografskih koraka, posebno albumom 'Šamar', i zato nam je drago da se gotovo cijela ta priča sada ponovno našla pod našim krovom – izjavio je Silvije Varga, direktor i osnivač Dancing Beara.

Dancing Bear osnovan je 1990. u Zagrebu i danas je jedna od vodećih domaćih diskografskih kuća, a sredinom 2024. američki glazbeni div Warner Music Group, jedna od tri najveće svjetske glazbene kompanije uz Universal i Sony, preuzeo je manjinski udio u kući braće Silvija i Davora Varge.

Povratak albuma na vinil

Okupljanje gotovo kompletnog kataloga jednog od najvećih hrvatskih rock bendova pod jednim krovom, poručuju iz kuće, otvara prostor za dugoročno očuvanje opusa i njegovo predstavljanje novim generacijama slušatelja, a već se priprema i povratak pojedinih albuma na vinil, u više kolekcionarskih varijanti, uključujući limitirana kolor izdanja.

– Drago nam je da je većina našeg nasljeđa završila u Dancing Bearu, gdje smo nekad zajedno radili velike korake na domaćoj sceni. Lijepo je znati da su ti albumi opet na poznatoj adresi i kod ekipe koja brine i o izdanjima izvođača uz koje smo i sami rasli, poput Led Zeppelina, Ramonesa, The Doorsa i Talking Headsa. Nije loše društvo – poručio je bubnjar Mladen Subošić Suba.

Hladno pivo na koncertnoj je pauzi od jeseni 2022., kada su nakon velike turneje '35 za 35' povodom 35 godina karijere odsvirali posljednji koncert. Frontmen Mile Kekin otad nastupa samostalno, dok ostatak postave, Zoran Subošić, Mladen Subošić i Krešimir Šokec, danas svira u bendu Savršeni Marginalci, čiji je debitantski album 'Siempre Marginal' krajem travnja objavio upravo Dancing Bear, uz Hrvoja Krmpotića iz benda Deafness By Noise na vokalu.

Naknade više ne idu izvođaču

Otkup glazbenog kataloga odnosi se na preuzimanje vlasništva nad snimkama, a katkad i nad autorskim odnosno izdavačkim pravima na pjesme. Time naknade od streaminga, radijskog i televizijskog emitiranja te licenciranja za filmove i reklame ubuduće idu vlasniku prava, a ne samom izvođaču.

Za domaće tržište takav je posao i dalje rijetkost. Velikih transakcija u kojima bi hrvatski izvođač prodao cjelokupni opus za milijunske iznose, kakve viđamo na svjetskoj sceni, dosad zapravo nije bilo. Utoliko je objedinjavanje opusa Hladnog piva jedan od vidljivijih primjera konsolidacije glazbenog kataloga u Hrvatskoj.

Globalni trend vrijedan milijarde

Na svjetskoj sceni trgovina glazbenim katalozima posljednjih je godina postala unosan investicijski posao. Prekretnica je bila krajem 2021., kada je Bruce Springsteen Sonyju prodao snimke i autorska prava za procijenjenih 500 milijuna dolara, što je tada bio najveći takav ugovor. Slijedili su ga brojni velikani.

Bob Dylan je svoj autorski katalog 2020. prodao Universalu za 300 do 400 milijuna dolara, a snimke dvije godine poslije Sonyju. Sting je 2022. Universalu prepustio cijeli opus za oko 300 milijuna dolara, ostavština Davida Bowieja iste je godine prodana Warneru za oko 250 milijuna, dok su Paul Simon, Phil Collins s Genesisom, Tina Turner, Katy Perry, Britney Spears i Justin Bieber sklopili prodali svoja prava za 200 do 300 milijuna dolara.

Iznosi su potom dosegnuli i milijardu. Sony je početkom 2024. otkupio polovicu kataloga Michaela Jacksona za oko 600 milijuna dolara, krajem iste godine snimke Pink Floyda za oko 400 milijuna, a katalog grupe Queen sredinom 2024. za rekordnih 1,27 milijardi dolara, najviše ikad plaćeno za opus jednog izvođača.

Taylor ne da svoju diskografiju

Ipak, ima i primjera glazbenika koji svoju diskografiju žele zadržati isključivo u svom vlasništvu. Naime, Taylor Swift je u svibnju 2025. od fonda Shamrock Capital za oko 360 milijuna dolara otkupila snimke svojih prvih šest albuma i tako, nakon višegodišnjeg spora i ponovnog snimanja tih albuma, vratila vlasništvo nad vlastitom glazbom.

Osim toga, prije dva tjedna otkupila je ostatak svojih originalnih albuma za procijenjenih 360 milijuna dolara, čime se njezina neto vrijednost udvostručila s milijardu dolara (koje je stekla zahvaljujući turneji 'The Eras Tour') na dvije milijarde dolara, što ju je učinilo najbogatijom glazbenicom u povijesti.