Tromjesečna dobit MOL-a skočila na 786 milijuna dolara

Visoke cijene nafte i plina, iznimno visoke rafinerijske marže te znatno poboljšane petrokemijske marže značajno su pridonijele rezultatima

Poskupljenje nafte pozitivno se odrazilo na rezultate mađarske naftne kompanije MOL. Kompanija je danas objavila financijske rezultate za drugo tromjesečje u kojem je ostvarila dobit nakon oporezivanja od 786 milijuna dolara. Kako stoji u priopćenju, visoke cijene sirove nafte i prirodnog plina, iznimno visoke rafinerijske marže te znatno poboljšane petrokemijske marže značajno su pridonijele rezultatima Grupe.

Dok su djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina te Prerade i trgovine ostvarili korist od vanjskih tržišnih uvjeta, na rezultate segmenta Usluga kupcima negativno su utjecala ograničenja cijena i marža na goriva uvedena na nekoliko tržišta. Predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe, Zsolt Hernádi, komentirao je rezultate kazavši da se ova godina dosad pokazala izrazito nestabilnom, čak i prema standardima posljednjih nekoliko godina, ali MOL Grupa ponovno je dokazala da je sposobna izaći snažnija i iz zahtjevnih okolnosti.

Skok djelatnosti proizvodnje

- Prvo tromjesečje uglavnom su obilježili operativni izazovi. Naftovod Družba nikada dosad nije bio obustavljen tako dugo, ali iskoristili smo tu situaciju za daljnju diversifikaciju svojeg portfelja dobave. U drugom tromjesečju vanjsko okruženje podržalo je naše rezultate, a istodobno smo ostvarili i važne korake u provedbi naše strategije istraživanja i proizvodnje. Do kraja srpnja preuzeli smo Shellovu ciparsku podružnicu, što predstavlja najznačajniju akviziciju u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u ovom desetljeću, čime smo stekli 35-postotni udio u plinskom polju Aphrodite. Visoke cijene nafte i plina, kao i visoke rafinerijske i petrokemijske marže, značajno su pridonijele našim rezultatima - istaknuo je Hernádi.

Djelatnost Istraživanja i proizvodnje nafte i plina ostvarila je snažne rezultate tijekom tromjesečja, pri čemu su povoljna kretanja cijena nafte i plina poduprla profitabilnost. Prosječna ostvarena cijena ugljikovodika u drugom tromjesečju iznosila je više od 93 dolara po barelu ekvivalenta nafte.

Proizvodnja je ostala stabilna na razini od 95,6 tisuća barela ekvivalenta nafte dnevno, unatoč učinku produljene obustave proizvodnje u iračkoj regiji Kurdistan. Veća proizvodnja u Mađarskoj, Azerbajdžanu i Pakistanu djelomično je nadoknadila izgubljene količine iz Iraka.

MOL Grupa tijekom tromjesečja nastavila je razvijati svoj međunarodni portfelj kroz razvojne i istraživačke aktivnosti, uključujući odobalne projekte u Hrvatskoj i Libiji. Osim toga, segment Istraživanja i proizvodnje nafte i plina potpisao je sa Shellom ugovor o kupoprodaji udjela za svoju najveću akviziciju od 2020. godine, kojom će steći 35-postotni udio u odobalnom plinskom polju Aphrodite na Cipru.

Povećanje količina

Djelatnost Rafinerije i marketing ostvarila je značajno poboljšanje rezultata u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rezultate su poduprli znatno povoljniji tržišni uvjeti u rafinerijskom i petrokemijskom poslovanju, dok je ponovna uspostava dobave sirove nafte naftovodom Družba do kraja travnja također imala pozitivan učinak. Prerađene količine povećale su se u odnosu na prethodno tromjesečje, iako je na iskorištenost kapaciteta i dalje utjecao zastoj postrojenja AV3 u Rafineriji Dunav. Rezultati petrokemijskog poslovanja znatno su poboljšani zahvaljujući povoljnijim maržama tijekom tromjesečja.

Djelatnost Usluge kupcima poslovala je u zahtjevnom regulatornom okruženju. Prodane količine goriva porasle su na godišnjoj razini zahvaljujući većoj potražnji, ali ograničenja cijena i marži na goriva znatno su smanjila jedinične marže na većini tržišta. Nastavak rasta poslovanja koje nije povezano s prodajom goriva djelomično je ublažio te negativne učinke. Mreža Fresh Corner nastavila se širiti te je do kraja tromjesečja dosegnula 1421 prodajno mjesto.

Djelatnost Usluge kružnog gospodarstva ostala je profitabilna tijekom drugog tromjesečja zahvaljujući nastavku provedbe mjera za povećanje učinkovitosti i sezonskim čimbenicima, dok je sustav povratne naknade nastavio raditi uz visoku razinu iskorištenosti. Djelatnost je također nastavila napredovati u provedbi ključnih strateških inicijativa, uključujući pripreme za projekt energetske oporabe otpada.

Poboljšanje financijskih rezultata

Na plinsko poslovanje utjecala je manja regionalna potražnja za prekograničnim prijenosom u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Količine domaćeg transporta povećale su se usporedno s intenzivnijim aktivnostima skladištenja, dok su tečajna kretanja pružila djelomičnu podršku rezultatima.

Što se tiče financijskih rezultata, operativni novčani tok prije promjena u obrtnom kapitalu u prvom polugodištu dosegnuo je 1,9 milijardi dolara. Omjer neto duga i EBITDA-e do kraja lipnja poboljšan je na 0,49, dok je raspoloživa likvidnost iznosila približno pet milijardi dolara.

Među ključnim korporativnim događajima tijekom tromjesečja ističe se potpisivanje Dioničarskog ugovora povezanog s NIS-om između MOL-a i Republike Srbije 16. lipnja, dok pregovori s prodavateljem i nadležnim tijelima ulaze u završnu fazu. Grupa je također primila prvu ratu naknade iz osiguranja u iznosu od 100 milijuna dolara, povezanu s požarom u postrojenju AV3, dok se završetak radova na obnovi očekuje u rujnu.

Tromjesečje je obilježila i tragična eksplozija u MOL-ovu petrokemijskom postrojenju u Tiszaújvárosu, u kojoj je jedna osoba izgubila život, a više ih je ozlijeđeno.